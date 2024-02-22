الدواجن البيضاء ب97 جنيها.. إنخفاض طفيف بأسعار اللحوم في الفيوم

شهدت أسواق ومحلات بيع الدواجن واللحوم بمحافظة الفيوم اليوم الخميس الموافق 22 فبراير، إنخفاضا طفيفا في الأسعار، لدى الجزارين ومنافذ بيع الطيور الحية والمجمدة.

وتراوحت أسعار اللحوم الحمراء من 380 إلى 400 جنيها للبتلو، ومبلغ 430 جنيها للكيلو من لحوم الماعز، بعد الإنخفاض الطفيف بأسعار الدواجن البيضاء واستقرار الأعلاف.

وشهدت الأسعار إرتفاعا وانخفاضا طفيفا تراوح من 95 إلى 105 جنيها للكيلو الواحد، واختلفت الأسعار من منطقة إلى أخرى، بالإضافة إلى أن هناك العديد من المستهلكين أحجموا عن الشراء أو قلصوا حاجاتهم من الطيور، وبالرغم من ذلك مازالت الأسعار مرتفعة خاصة مع دخول شهر رمضان والذي يشهد إرتفاع الاستهلاك وبالتالي إرتفاعا في الأسعار.

إستقرار أسعار الطيور وكيلو البانيه ب200 جنيها في الفيوم

وسجلت أسعار كيلو الدواجن البيضاء مبلغ 97 جنيها للمستهلك، وذلك بفرق 7 جنيهات عن الأسعار داخل المزرعة، بينما وصل سعر الدواجن الأمهات إلى 82 جنيه والساسو 112 جنيه، والدواجن البلدي الفيومي تم بيعها بمبلغ 125 جنيها، وسجل كيلو الرومي 128 جنيها وكيلو البط البلدي بمبلغ 125 جنيها والبط المولار بمبلغ 115 جنيها والبط البيور والفرنساوي 95 جنيها، بينما وصل سعر البانيه الى 200 جنيه، بالإضافة إلى بيع صدور بالعظم بمبلغ 110 جنيها وبدون العظم بمبلغ 118 جنيها وأوراك بالعظم بمبلغ 95 جنيها، وبلغ سعر الكبد والقوانص 100 جنيها والهياكل 62 جنيها والأجنحة 70 جنيها، وكيلو الكبده الصافي 125 جنيها، وكيلو الأرانب البلدي ب135 جنيها، بينما سجل سعر البيض 140 جنيها للكرتونة.

وأفاد تجار الدواجن البيضاء أن زيادة أسعار الأعلاف تسببت في إرتفاع الأسعار خلال هذه الفترة نظرا لارتفاع تكاليف الإنتاج بمزارع تربية الدواجن، وبدأ تزايد أسعار الدواجن تلقائيا عقب زيادة أسعار الأعلاف، بالإضافة إلى تحكم العرض والطلب في الأسعار بسبب مدة دورة تربية الدواجن التى لا تتخطى أربعين يوما، وهو ما يجعل سوق الدواجن يتأثر بأسعار الأعلاف بشكل سريع، ومن ثم ارتفاع الأسعار.

وفي سياق آخر شنت مديرية التموين وبالتعاون مع الاجهزة التنفيذية ومديرية الطب البيطرى بالفيوم، عدد من الحملات على الأسواق والجزارين لضبط الأسعار والتأكد من ذبح اللحوم المعروضة بالمجازر الحكومية، وتوافر كافة أنواع اللحوم والدواجن المجمدة، بالإضافة إلى تنفيذ حملات تموينية للتفتيش على الجزارين ومحلات بيع الطيور الحية والمجمدة.