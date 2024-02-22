مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ الأكثر انتظاراهذا العام

زاد البحث عن مسلسلات رمضان 2024 الأكثر انتظارا هذا العام حيث انها من الموضوعات التي ينشغل بها عدد كبير من الافراد تزامنا مع اقتراب الشهر المبارك، وبدأت القنوات تعلن على مسلسلات الرمضانية عبر شاشتها وكذلك تم الاعلان عن مسلسلات كبار النجوم حيث أن رمضان هذا العام حافل بعدد كبير من المسلسلات التي سوف نذكرها لكم خلال الفقرات التالية بالتفاصيل.

مسلسل الحشاشين رمضان 2024

مسلسل الحشاشين من بطولة كريم عبد العزيز ونخبة من أكبر نجوم مصر ويعرض المسلسل في رمضان 2024 على عدد من القنوات الحصري من مثل قناة MBC وقناة وقناة DMC ، حيث يمكنك مشاهدة مسلسل الحشاشين بعد الافطار وتستمتع بأحداث المسلسل الذي تدور الأحداث في إطار تاريخي، في القرن الـ 11، حيث زعيم الحشاشين الحسن الصباح، وعن قيادته للفرقة التي اشتهرت بتنفيذ عمليات اغتيالات دموية لشخصيات مرموقة في تلك المرحلة ومن ابطال المسلسل كريم عبدالعزيز و فتحي عبدالوهاب و ميرنا نور الدين وأحمد عيد .

مسلسل صدفة رمضان 2024

تٌجسد ريهام حجاج خلال مسلسل صدفة الجديد الذي يعرض على قنوات سي بي سي شخصية فتاة تُدعى «صدفة»، وتعمل مدرسة تاريخ، وتحمل سراً خطيراً تسعى لإخفاءه، لكن علاقتها بأحد الأشخاص تجعلها تكشف هذا السر، وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي «لايت» المسلسل من بطولة ريهام حجاج، وخالد الصاوي وعصام السقا وسلوى خطاب المسلسل يحتوى على خطوط درامية متشابكة ومتنوعة، حيث به خط يعتمد على الإثارة والتشويق، وفى نفس الوقت به خط كوميدى .

مسلسل المداح 4 اسطوره العودة

مسلسل المداح الجزء الرابع من أحد المسلسلات الشهيرة فى شهر رمضان حيث ان حمادة هلال يدخل به السباق الرمضاني الجزء الرابع وتم عرض البوستر الترويجي للمسلسل للجزء الرابع وذلك الخبر اسعد العديد من جماهير المسلسل بعد ان يحقق نجاح كبير على مدار الثلاث اجزاء السابقة وكانت قصة العمل رائعه تجذب العديد من المشاهدين إليها ويشارك النجم حماده هلال في البطولة عدد من ألمع النجوم من اهمهم سحر الصايغ التي اعتذرت عن المشاركة في الموسم الثاني وأعاده مرة أخرى في الموسم الرابع، ويناقش المسلسل أعمال السحر والدجل والجن ليخوض المشاهد تجربة ممتعه من الغموض ومن ابطال المسلسل ايضا هبه مجدي وخالد سرحان ودينا عبد العزيز وأمين جلال واحمد سمير فرج ويعرض مسلسلالمداح 4 على قنوات «mbc» في عرض حصري، كما يُعرض أيضا على منصة «شاهد» .

مسلسل نعمة الافوكاتو

مسلسل نعمة الافوكاتو للنجمة مي عمر من نوعية المسلسلات القصيرة 15 حلقة فقط تدخل بها السباق الرمضاني 2024 بعمل قوي من تأليف محمد سامى ومهاب طارق و اخراج المخرج محمد سامي ومن بطولة مي عمر واحمد زاهر وأروى جودة وعماد زيادة وكمال ابو رية وتجسد فيه مى عمر شخصية محامية يطلق عليها نعمة أبو علي يشار إلى أن آخر أعمال مى عمر مسلسل "علاقة مشروعة" بطولة النجم ياسر جلال، وحقق نجاحاً كبيراً وقت عرضه فى رمضان الماضى .

من المسلسلات الكوميديه التي تعرض في رمضان 2024 للنجم اكرم حسني، حيث ان احداث المسلسل كوميدي والمسلسل من إخراج خالد مرعي ومن تأليف وائل حمدي ويشارك البطولة بجانب أكرم حسني محمود البزاوي ونسرين أمين وسامي ابراهيم ولافينا نادر وعدد من كبار النجوم المشاركون في هذا العمل الذي يتكون من 15 حلقةويناقش في المسلسل علاقة الآباء والأبناء وكيفية مواجهة العائلة للأزمات التي حيث يعمل أكرم حسني مديرًا في أحد الفنادق ومتزوج من نسرين أمين وتصبح حياتهما مهددة وكيفية تفادي تلك الأزمات التي تعيق علاقة الأبناء بالاباء ويسلط الضوء علي تربية الأولاد تربية سوية .