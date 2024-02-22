جهاز الـ(AIS) يدمر المراكب بالميناء الشرقى بالإسكندرية

صرخات أصحاب لنشات النزهة بمنطقة بحرى:

أرحمونا إحنا سنموت من الجوع بهذه الكلمات تعالت أصوات المئات من أصحاب وعمال الفلايك ولنشات النزهة الخشبية التى تعمل معظمها داخل حرم الميناء الشرقى بمنطقة بحرى، عند استقبالهم لـ«الوفد».. رفضًا لقرار جائر من التفتيش البحرى وهيئة السلامة البحرية بإلزام هؤلاء البسطاء بدفع ما يقرب من 130 ألف جنيه لتركيب جهاز راديو (AIS)، على مراكب بسيطة قد لا يتعدى سعر إحداها الـ40 ألف جنيه!! وإلا لن يتحركوا من أماكنهم ويقفل باب رزقهم الوحيد، وهو عمل موسمى بسبب النوّات وقد تكون منهم وحدات بسيطة مسئولة عن إطعام 4 أسر على الأقل!! والغريب والمدهش أن الميناء الشرقى لا يوجد به محطة راديو لتشغيل تلك الأجهزة!!

ودن من طين وودن من عجين!!

فى البداية قال على مجدى أحمد صاحب مركب: نحمد الله.. فوجئنا بقرار من التفتيش البحرى بإلزام جميع الفلايك الخشبية بتركيب جهاز (AIS) والذى يصل سعره الى 1800 دولار، هل يعقل ذلك أن يتم تركيب جهاز ثمنه قد يتعدى 130 ألف جنيه على فلوكة لا يتعدى سعرها 40 ألف جنيه، وتدخل محمد سعد الغندور صاحب مركب (الغندور): أحضرنا فواتير للمسئولين فى التفتيش البحرى بقيمة الجهاز لكن دون جدوى ولم نجد لنا حلًا بعدما قرر المسئولين تجاهلنا مما اضطرنا لتنظيم وقفة احتجاجية أمام التفتيش البحرى وهيئة السلامة البحرية دون جدوى.

وأضاف ابراهيم على أحمد صاحب مركب (ذات الصوارى): عندما سألنا المتخصصين فى قانون النقل البحرى والمهندسين البحريين وكذلك المرشدون تبين لنا ان هذا الجهاز يتم تركيبة فقط على مركب لا تقل حمولتها عن 200 طن صافى، ولابد ان يكون المكان التى ستعمل به مزود بمحطة راديو أرضى (AIS)، وأن الهدف من استعمال الجهاز هو تنظيم دخول وخروج السفن التجارية بالطرقات البحرية الضيقة أو منطقة مخطاف للسفن التجارية.

مخالفة القانون البحرى

أكد شوقى نبيه صاحب مركب (رزق من عند الله) أن المسئولين بهيئة السلامة البحرية يخالفون القانون البحرى الدولى والذى ينص طبقًا لاتفاقية سولاس، انه لا يتم تركيب هذا الجهاز على الوحدات الاقل من 12 مترًا، وهذا مشروط بأن يكون الميناء مجهز بمحطة راديو ارضية (AIS)، حيث إن هذه المراكب الصغيرة لا يتعدى طولها 12 مترً وهى غير خاضعة لنظام الملاحة العالمى الخاص بالأجهزة الملاحية.

نكسب قوتنا يوم بيوم

بينما أحمد عمر صاحب مركب (جزيرة الدهب) فيقول: فلايك الفسحة الموجودة بالميناء الشرقى يعملون بمنطقة الانفوشى وبحرى داخل الميناء وليس لهم علاقة بالبحر المفتوح والذى يسمح لها القانون بالابحار فى مدى ميل ونص أمام الساحل.

وتابع رمضان خليل إبراهيم صاحب مركب (يا رب سلم نحن جميعًا من البسطاء الكادحين الذين نكسب قوتنا يوم بيوم والجميع يعلم ما تمر به بلادنا من ظروف صعبة وغلاء فاحش ونحن غير مؤهلين لا ماديًا ولا معنويًا، أرجوكم انظروا لنا بعين الرحمة.

لمصلحة من؟

وتساءل طارق السيد، صاحب مركب (جوهرة الميناء): لمصلحة من ألا توجد بالميناء الشرقى محطة إرسال واستقبال للاستفادة أو تشغيل الجهاز، علما بأن الفلايك واللنشات الصغيرة مرخصة للعمل بالحركة على مسافة ميل ونصف أى 3 كم أمام الساحل فى مدة محدد من الشروق إلى قبل الغروب بساعة؟