أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الخميس 22 فبراير بأسواق الفيوم

شهدت أسواق الخضروات والفاكهة بمحافظة الفيوم اليوم الخميس الموافق 22 فبراير، إستقرارا في الأسعار وتوافر المعروض بالأسواق الرئيسية والسويقات بقرى ومراكز المحافظة.

وكانت الأسواق الرئيسية قد شهدت ارتفاع أسعار بعض الأصناف من الخضروات والفاكهة، مساء أمس الأربعاء بسوق الفيوم العمومي لبيع الخضروات والفاكهة، وعدد من أسواق المراكز.

وتباينت الأسعار في عدد من الأسواق والسويقات الأسبوعية بالقرى والمراكز، ورصدت الوفد ذلك اليوم بسوق الخميس العمومي بمدينة اطسا وسوق الخميس الأسبوعي بطريق بحيرة قارون السياحي، وعدد من السويقات بقرى ومراكز المحافظة، والتي شهدت توافر المعروض من الفاكهة والخضروات بكافة أنواعها، نظرا لتوافر كافة الأصناف بالمناطق الزراعية في الفيوم.

وفي أسواق الفاكهة بلغ سعر كيلو الموز 12 جنيها بينما بلغ سعر كيلو التفاح الأحمر والأصفر مبلغ 40 جنيها، وتراوح سعر كيلو التفاح المستورد من 50 إلى 60 جنيها، و25 جنيها للعنب الأحمر والاصفر، و20 جنيها للتين الرمادي، و30 جنيها للرمان و20 جنيها للفراولة و20 جنيها للكاكا، و40 جنيها للبلح البارحي، و25 جنيها للبلح الزغلول، فيما تراوحت أسعار كيلو البرتقال بجميع أنواعه أبو صرة واليوسفي والسكري من 8 إلى 10 جنيهات، بينما في أسواق الخضروات بلغ سعر كيلو البطاطس 15 جنيها، والطماطم 8 جنيهات، وكيلو الليمون 25 جنيها، وبلغ سعر كيلو البصل الأحمر والأصفر 25 جنيها ومبلغ 15 جنيها للبصل الأبيض الجديد، و12 جنيها للخيار، و30 جنيها للفلفل الألوان و20 جنيها للكوسة، و15 جنيها للباذنجان الأسود و20 جنيها للباذنجان الأبيض، و15 جنيها لكيلو الفلفل الأخضر و20 جنيها للفلفل الأحمر، و18 جنيها للفلفل الرومي و8 جنيهات للجزر، و20 جنيها لكيلو الفاصوليا الخضراء والبازيلياء، و10 جنيهات لكيلو البطاطا الحلوة، وربطة الشبت والبقدونس بمبلغ جنيهان، وتراوح سعر الكرنب من 20 إلى 35 جنيها حسب الحجم، والقرنبيط من 10 إلى 15 جنيها، والكرنب الأحمر 10 جنيهات، والكابوتشا 3 جنيهات، بينما سجل سعر كيلو الثوم مبلغ 65 جنيها.

حملات تموينية لضبط الأسعار ومنع احتكار وتخزين السلع في الفيوم

وفي سياق آخر شهدت الأسواق عدد من الحملات الرقابية لمتابعة الأسواق وضبط الأسعار، والتأكد من توافر كل السلع الأساسية للمواطنين، ومنع احتكار وتخزين السلع الغذائية ومنها مخازن البصل والثوم والأرز، وتمكنت الحملات من ضبط كميات كبيرة تم تخزينها لدى التجار لبيعها بأسعار مرتفعة، والتى تمت مصادرتها وتسليمها إلى مديرية التموين والتجارة الداخلية.

وأكد المهندس سيد حرزالله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، أن المديرية تعمل على توفير كل السلع الأساسية، وإتاحتها أمام المواطنين بأسعار مخفضة، مؤكداً أن الإدارات التموينية بالمراكز تعمل بكامل قوتها لتكثيف الحملات التموينية بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالوحدات المحلية بالمدن والمراكز والأحياء بمدينة الفيوم والقرى بمراكز المحافظة، لإحكام الرقابة على الأسواق ومواجهة غلاء الأسعار ومنع احتكار وتخزين السلع.