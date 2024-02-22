التحقيق فى قرار إلغاء انتفاعى

أقيم بالمساكن الأولى بالرعاية (مساكن عثمان) بمدينة السادس من أكتوبر عمارة رقم 293 شقة 17 الدور الخامس وأناشد السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى مساعدتى ومتابعة من يقطنون بهذه الوحدات حيث إن ابنتى الصغيرة تعانى من مرض ترجيع دموى وكنت يومياً أزور المستشفيات المختلفة والعيادات الخاصة لفحص مرض ابنتى وأنا أرملة وليس لدى من يقوم بالرعاية سواى، وأولادى فى المراحل التعليمية المختلفة فى مدارس فى نفس المنطقة المقيمة فيها وليس لدى أى سكن آخر أقيم فيه مع أولادى الأيتام.

مقدمه لسيادتكم:

شيماء يوسف أحمد

ق: 28306140101861

ت: 01024196585