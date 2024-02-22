حملات توعية بمدارس البنات عن خطورة الزواج المبكر بالإسماعيلية

تحت شعار "أسرتك..ثروتك" نظم مركز الإعلام بالإسماعيلية بالتعاون مع إدارة التنمية المستدامة بمديرية التربية والتعليم ندوات توعية بمدارس البنات عن خطورة الزواج المبكر.

واستضاف اللقاء فضيلة الشيخ جمال علي، كبير المفتشين بإدارة أوقاف الإسماعيلية ونشوى الطحاوي مقرر فرع المجلس القومي للسكان.

وتناول اللقاء أهم مرتكزات حملة تنمية الأسرة المصرية من خلال عدة محاور،(ضمان الحقوق الإنجابية والاستثمار في الطاقة البشرية، وتدعيم دور المرأة وتحقيق الاتصال من أجل التنمية).

كما تناول اللقاء، الحديث عن أضرار الزواج المبكر وخطورة زواج القاصرات الذي يمثل شكل من أشكال العنف الموجَّه ضد المرأة ويمثل خطرًا على المجتمع.

وانتهى اللقاء بعدد من التوصيات، أهمها ضرورة رفع الوعي المجتمعي وتغيير السلوكيات للعمل على مواجهة العادات والتقاليد التي تؤثر على المجتمع بالسلب، تفعيل القانون المختص بمنع الزواج المبكر بصرامة ومراقبة المتسببين، إعداد برامج ووسائل إعلامية هادفة للتوعية بهذه الظاهرة وإيضاح أضرارها على الفتيات والأسرة والمجتمع.

وأكدت إيناس يوسف مدير إعلام الإسماعيلية، أن الندوة تأتي في إطار حملة تنمية الأسرة المصرية التي أطلقها قطاع الإعلام الداخلي التابع للهيئة العامة للاستعلامات، تحت شعار "أسرتك.. ثروتك"، والتي تدعم جهود محافظة الإسماعيلية في التوعية بالقضية السكانية وتوصيات المجلس القومي للسكان للاهتمام بتوعية المرأة وتمكينها.