عاجل
وزير الرياضة يُتابع مستجدات الأوضاع لبعثة الأهلي بعد التجهيز لتحرك البعثة من مطار أكرا
الخميس 22 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

الفنان أحمد ربيع: فخور بالمشاركة في الفيلم القصير “مانجو”

الفنان أحمد ربيع
الفنان أحمد ربيع

 

أكد الفنان أحمد ربيع عبد الجواد أنه فخور بمشاركته في الفيلم القصير “مانجو” والذي عرض ضمن الأفلام التي فازت في مهرجان الجامعة الامريكية .

وأكد الفنان أحمد ربيع عبد الجواد أن تجربة الفيلم تستلهم أفلام عصر السينما الصامتة، وتقدم محاولة مميزة للحكي الممزوج بالحنين للماضي.

وأوضح الفنان أحمد ربيع عبد الجواد أن  مهرجان الجامعة الأمريكية يقام للسنة الثالثة على التوالي بتنظيم من اتحاد الطلبة وإحدى الأسر بالجامعة، ويشارك به 10 أفلام في المسابقة من أصل أكثر من 60 فيلمًا تم ترشيحها.

وأشار الفنان أحمد ربيع عبد الجواد أن الحياة الكريمة ليست فقط الحصول على الأموال بل العيش في بنية تحتية جيدة  والشعور بالرضا.

واختتم الفنان أحمد ربيع عبد الجواد حديثه قائلا: إنه تعامل مع فريق عمل محترف ومتمكن، وإنه تعلم الكثير من زملائه، كما أنه يتطلع لتقديم المزيد من الأعمال التي ترضي ذوق المشاهدين.

وكان قد شارك من قبل الفنان أحمد ربيع عبد الجواد بفيلمه الروائي القصير "مانجو" في المهرجان الدولي الإلكتروني للأفلام القصيرة.

 

الجريدة الورقية