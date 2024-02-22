زيارة مفاجئة لمحافظ الشرقية لقرى سنهوت والسعديين

أجرى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، جولة مفاجئة استهدفت المرور على مركز ومدينة منيا القمح، وبدأها بزيارة قرية السعديين للوقوف على مستوى الخدمات المؤداه لأهالي القرية في القطاعات الخدمية والتنموية، والتقى بهم للتعرف منهم على احتياجاتهم على الطبيعة، موجهًا رئيس المركز بفحصها وتلبيتها فورًا في إطار الامكانيات المتاحة.

وتفقد محافظ الشرقية شوارع القرية ليصدر تعليماته لرئيس مركز ومدينة منيا القمح بمتابعة الشركة المنفذة لمشروع الصرف الصحي بالقرية، والزامها بالجدول للزمن المحدد لسرعة الانتهاء من تنفيذ المشروع للبدء فورًا في أعمال تسوية الشوارع بالجليدر، وتهيتها أمام حركة السيارات والمارة.

انتقل محافظ الشرقية لقرية سنهوت بمركز منيا القمح لتفقد أعمال التوسعة الجارية بمدخل القرية عند الكوبري الجديد، مشددًا على ضرورة استمرار حملات النظافة وسرعة الانتهاء من أعمال التشجير الجارية بمدخل القرية، لإستعادة الوجه الجمالي والحضاري لها.

واختتم محافظ الشرقية جولته بتفقد شوارع مدينة منيا القمح ليصدر تعليماته لرئيس المركز باستمرار تكثيف أعمال النظافة ومراجعة أعمدة الإنارة على الطرق الرئيسية والفرعية ومداخل القرى، حفاظًا على أمن وسلامة المواطنين.

تأتي هذه الزيارة لمتابعة النوبتجية المسائية لأعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة من الشوارع والميادين الرئيسية، من أجل خلق جو بيئي وصحي للمواطنين، وكذلك رفع الاشغالات وفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين، والتأكد من إلتزام أصحاب المحال التجارية بمواعيد الغلق المحدده لإعادة الانضباط للشارع، مشددًا على ضرورة اتخاذ ما يلزم قانون حيال المخالفين.

أكد محافظ الشرقية أنه سيواصل جولاته المفاجئة ليلاً ونهاراً لمختلف القرى ومراكز ومدن المحافظة، لمتابعة تنفيذ تعليماتة الصادرة بالاهتمام بتكثيف حملات النظافة، وأعمال التجميل، ورفع الاشغالات، وتقديم افضل الخدمات للمواطنين.