رئيس جامعة سوهاج يهنئ الفائزين فى بطولة كمال الأجسام على مستوى الكليات

هنأ الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، الطلاب الفائزين فى بطولة الجامعة لكمال الأجسام، والتى نظمتها إدارة النشاط الرياضي بالإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية، بمشاركة 150 طالب من مختلف الكليات، وذلك فى أوزان من 60 حتى 90 كيلو، معرباً عن فخره وإعتزازه بطلبة الجامعة لتفوقهم فى مختلف مجالات الأنشطة الطلابية، وخاصة الرياضية باعتبارها من أهم الأنشطة التى تساهم بشكل كبير فى بناء شخصيات الشباب وتنمية قدراتهم وإمكانياتهم بما يتناسب مع ميولهم ومواهبهم، مؤكداً على أن إدارة الجامعة توفر كافة سبل الدعم المادي والمعنوي لزيادة مساحة المشاركة فى الأنشطة الطلابية، والمنافسة بقوة أمام منتخبات الجامعات سواء فى اللقاءات المحلية أو القمية.

وأوضح الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الطلاب الفائزين فى بطولة الجامعة لكمال الأجسام سيتم تأهيلهم للمشاركة فى بطولة كمال الأجسام المقامة بجامعة طنطا ضمن فعاليات دورة الشهيد الرفاعي رقم (51) ، على مستوى الجامعات والمعاهد المصرية، مضيفاً أن نتائج منافسات الطلاب فى أوزان (90 كيلو) أسفرت عن فوز طلاب كلية الحقوق بالمركزين الأول والثاني وهم مصطفي عاصم، وعبدالله علوي، أما فى أوزان (85 كيلو) فقد حصل الطالب معاذ إبراهيم بكلية الزراعة على المركز الأول، كما حصل علي محمد بكلية التكنولوجيا والتعليم على المركز الثاني، أما فى منافسات أوزان (80 كيلو)، فاز فيها الطالب أسامة أحمد بكلية الطب البشري بالمركز الأول، كما فاز يوسف منصور بكلية الآداب بالمركز الثاني.

وأضاف نشأت عباس مدير إدارة النشاط الرياضي، أن منافسات أوزان الطلاب (60 كيلو) انتهت بفوز مصطفي محمد بكلية الآداب بالمركز الأول، كما حصل بشار محمد بكلية الزراعة على المركز الثاني، وفى منافسات أوزان (٦٥ كيلو) فاز بالمركز الأول زياد علاء بكلية الآداب، أما المركز الثاني حصل عليه محمود سيد بكلية الطب البشري.

وذكر الخطيب محمد أخصائي بإدارة النشاط الرياضي أن منافسات أوزان (70 كيلو) انتهت بفوز طلاب كلية التربية الرياضية بالمركزين الأول والثاني وهم، عبد الهادي محمود، وتوماس هاني، وبالنسبة للمنافسات على أوزان (75 كيلو)، فقد حصدت كلية التجارة المركزين الأول والثاني بفوز كلا من استيفن أديب، وأحمد عبدالله.

وجدير بالذكر ان البطولة أقيمت بقاعة المؤتمرات الكبري بمقر الجامعة القديم، وقام بالتحكيم لجنة مجلس إدارة منطقة سوهاج لكمال الأجسام برئاسة الكابتن فتحي مهران.