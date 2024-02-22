وصول 1700 رأس ماشية حية لميناء سفاجا استعدادًا لشهر رمضان المبارك

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر اليوم الخميس أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 14000 طن بضائع عامة ومتنوعة و777 شاحنة بضائع و68 سيارة حيث شملت حركة الواردات 3500 طن بضائع عامة ومتنوعة و454 شاحنة بضائع و57 سيارة بينما شملت حركة الصادرات 10500 طن بضائع عامة ومتنوعة و323 شاحنة بضائع و9 سيارات.

حيث يستعد ميناء سفاجا البحري اليوم لاستقبال السفينة BANI YAS وعلى متنها 1700 رأس ماشية حية قادمة من الصومال لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية وذلك استعدادًا لشهر رمضان المعظم.

وفي إطار تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بتعزيز المخزون الاستراتيجي من اللحوم وإجراء تعاقدات لإمدادات اللحوم من مناشئ مختلفة، حيث قامت الجهات المختصة بالميناء باتخاذ اللازم من إجراءات نحو فحص الشحنة وحجرها بمحجر جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بسفاجا للتأكد من سلامتها وإنهاء الفحوصات والتطعيمات اللازمة قبل طرحها وتوزيعها بالأسواق.



كما تم تداول 3600 طن بضائع عامة ومتنوعة و376 شاحنة بضائع بميناء نويبع البحرى من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهي كوين نفرتيتى وآور وآيلة.



وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1418 راكبًا بموانيها.



وفي إطار توجيهات القيادة السياسية بالنهوض بقطاع النقل البحري، واستغلال الموقع المتميز لمصر وجعلها مركزًا للتجارة العالمية واللوجستيات، وتعليمات وزير النقل الفريق كامل الوزير، بتسهيل إجراءات شحن وتداول البضائع بالموانئ المصرية حققت موانئ البحر الأحمر تداول 6 ملايين و440 ألف طن بضائع عامة بموانئ الهيئة خلال عام 2023 بنسبة زيادة 7% عن العام الماضي 2022 حيث سجلت الصادرات تفوق ملحوظ بكمية تداول 4 ملايين و212 ألف طن بنسبة زيادة 24 % عن صادرات العام الماضى2022 كما حققت زيادة بنسبة 89 % عن الواردات خلال نفس الفترة التي سجلت 2 مليون و228 ألف طن.

وشهد ميناء سفاجا تداول 4 ملايين و602 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 5% عن العام الماضي بكمية وارد مليون و891 ألف طن وصادر 2 مليون و711 ألف طن، بينما شهد ميناء السويس تداول 266 ألف طن بنسبة زيادة 97 % عن العام الماضي بكمية وارد 63 ألف طن وصادر 203 آلاف طن بضائع، فيما شهد ميناء نويبع تداول 699 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 24 % عن العام الماضي بكمية وارد 176 ألف طن وصادر 523 ألف طن بضائع، وشهد ميناء الحمراوين تصدير 775 ألف طن فوسفات.

ووجه اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس الهيئة بتقديم كافة التسهيلات لأعمال الصادرات والواردات وتنشيط حركة تداول شاحنات البضائع وتوفير كافة الخدمات للسفن المتراكية على الأرصفة مشيرًا إلى أن زيادة الصادرات عن الواردات بموانئ الهيئة يأتي نتيجة لاهتمام القيادة السياسية بتطوير الموانئ المصرية وربطها بمناطق التنمية بالمحافظات من خلال شبكة الطرق التي تربط المحافظات بالموانئ الرئيسية وكذا أعمال التطوير التي تمت بموانئ الهيئة وزيادة مساحتها وإنشاء الساحات وتطوير منظومة العمل بالموانئ بالتنسيق مع أعضاء المجتمع المينائى وقيام الهيئة بتقديم كافة التسهيلات للشركات الملاحية لجذب المزيد من الخطوط الملاحية.