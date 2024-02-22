الخميس 22 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

لدعم و تنمية المهارات

وكيل تعليم الإسكندرية يكرم الفائزين في مسابقات الليجو إيديوكيشن

بوابة الوفد الإلكترونية

قام الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بتكريم الطلاب الفائزين في مسابقات  ليجو ( ‏First lego league egypt ) مدرسة القادسية الخاصة ، وهي مسابقة خاصة بالليجو إيديوكيشن وتدعيم وتنمية مهارات ، وذلك بحضور نادية فتحي وكيل المديرية وأميرة جبر مدير عام الشئون التنفيذية وإسماعيل مبروك مدير إدارة التعليم الخاص بالمديرية والممثل القانوني للمدرسة ومشرفي ومدربي الفرق المشاركة الفائزة .

وتقوم فكرة المسابقة على تنفيذ مشروع يدعم استخدام التكنولوجيا فى تطوير الفنون للأطفال التي تتراوح أعمارهم مابين 6 إلى عشر سنوات ، وقام الأطفال بعرض فكرة المسابقة عرضًا متميزًا ، وقام مدير المديرية بتكريمهم بنيداليات التميز وشهادات تقدير وكأس المسابقة ، تلك المسابقة التي أقيمت تحت عنوان MASTERPIECE والتي نظمها مركز القبة السماوية العلمي التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية بالتعاون مع تكنوفيوتشر مصر في الفترة من 30 يناير إلى 1 فبراير 2024 .

هذا وفي إطار المسئولية المجتمعية والتوأمة بين التعليم الخاص والتعليم العام تكفلت مدرسة القادسية الخاصة بتجهيز معمل علمي تكنولوجى بنظام STEM بمدرسة عقبة بن نافع بإدارة منتزه ثان ، وذلك لمواكبة التطور التكنولوجي ومنظومة التعليم المطورة .
 

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