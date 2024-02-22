وكيل تعليم الإسكندرية يكرم الفائزين في مسابقات الليجو إيديوكيشن

لدعم و تنمية المهارات

قام الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بتكريم الطلاب الفائزين في مسابقات ليجو ( ‏First lego league egypt ) مدرسة القادسية الخاصة ، وهي مسابقة خاصة بالليجو إيديوكيشن وتدعيم وتنمية مهارات ، وذلك بحضور نادية فتحي وكيل المديرية وأميرة جبر مدير عام الشئون التنفيذية وإسماعيل مبروك مدير إدارة التعليم الخاص بالمديرية والممثل القانوني للمدرسة ومشرفي ومدربي الفرق المشاركة الفائزة .

وتقوم فكرة المسابقة على تنفيذ مشروع يدعم استخدام التكنولوجيا فى تطوير الفنون للأطفال التي تتراوح أعمارهم مابين 6 إلى عشر سنوات ، وقام الأطفال بعرض فكرة المسابقة عرضًا متميزًا ، وقام مدير المديرية بتكريمهم بنيداليات التميز وشهادات تقدير وكأس المسابقة ، تلك المسابقة التي أقيمت تحت عنوان MASTERPIECE والتي نظمها مركز القبة السماوية العلمي التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الإسكندرية بالتعاون مع تكنوفيوتشر مصر في الفترة من 30 يناير إلى 1 فبراير 2024 .

هذا وفي إطار المسئولية المجتمعية والتوأمة بين التعليم الخاص والتعليم العام تكفلت مدرسة القادسية الخاصة بتجهيز معمل علمي تكنولوجى بنظام STEM بمدرسة عقبة بن نافع بإدارة منتزه ثان ، وذلك لمواكبة التطور التكنولوجي ومنظومة التعليم المطورة .

