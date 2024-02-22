بعثة الزمالك تطير إلى الجزائر.. و"نداي" خارج الحسابات أمام "أبو سليم"

الغيابات تضرب الفارس الأبيض قبل مواجهة الكونفدرالية

تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عصر اليوم الخميس ، على متن طائرة خاصة للجزائر لخوض لقاء أبو سليم الليبي يوم الأحد المقبل في الجولة الخامسة وقبل الأخيرة لدور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وضمن الزمالك التأهل بشكل رسمي إلى ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية بعدما تصدر المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط وخلفه أبو سليم الليبي برصيد 9 نقاط وبالتالي المواجهة تحصيل حاصل.

ويرأس البعثة أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة بجانب الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز وأندريه بيكى مدرباً عاماً ولويس فينستى مدرب حراس المرمى وجواو ميشيل مدرب الأحمال وأحمد مجدي مدرب مساعد وعمرو أبو العز المدير الإداري والدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي ومحمد السيد ومصطفى عبده للعلاج الطبيعي.

واختار جوميز ٢٣ لاعباً للسفر للجزائر هم محمد عواد ومحمد صبحي ومعاذ علاء الدين لحراسة المرمى ةحسام عبد المجيد ومحمود علاء وياسر حمد وحمزة المثلوثي وعمر جابر ومصطفى الزناري للدفاع ونبيل عماد "دونجا" ومحمد أشرف "روقة" وأحمد حمدى ومهاب ياسر ومحمد شحاتة ومحمد عاطف وسيد عبد الله "نيمار" ومحمود عبد الرازق شيكابالا ويوسف أوباما وموتيابا وعمار ياسر وأحمد سيد "زيزو" للوسط وسيف الجزيري وسامسون أكينولا.

ويعاني الزمالك من غيابات بالجملة على رأسها الثلاثي عبد الله السعيد وناصر ماهر وسيف جعفر لعدم القيد بالقائمة الأفريقية بجانب الإصابات وعلى رأسها زياد كمال لإصابته بتمزق في العضلة الخلفية ومحمود حمدي "الونش" ومحمد عبد الشافي للإصابة بقطع في الرباط الصليبي.

وخرج من الحسابات السنغالي إبراهيما نداي جناح الفريق للإصابة بشد في العضلة الخلفية في لقاء الإسماعيلي بالدوري الممتاز.

في المقابل ، أكد الدكتور كريم عادل عبيد، المرشح السابق في انتخابات الزمالك وصاحب دعوي استبعاد حسام المندوه بحكم نهائي من القضاء الإدارى أن الحكم الصادر بقبول طعن أمين الصندوق على قرار استبعاده من انتخابات النادي، لم يصدر بشكل رسمي.

وأشار المرشح السابق في انتخابات الزمالك، أن الدكتور حسام المندوه تقدم بالأوراق الرسمية والمطلوبة لقبول ترشحه، والتي تقدم بها كل شخص مرشح لانتخابات الزمالك موضحاً أن الاستبعاد الصادر بحق المندوه بسبب جمعه بين منصبين، عضو مجلس نواب بالإضافة إلى عضو مجلس إدارة لنادي الزمالك.