الاحتلال يشن غارات عنيفة على مدينة خان يونس

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، صباح اليوم الخميس، أن القوات الإسرائيلية شنت سلسلة غارات عنيفة على مدينة خان يونس، جنوبي قطاع غزة، بينما قتل إسرائيلي وأصيب 7 بإطلاق نار قرب مستوطنة معاليه أدوميم بمحيط القدس.

وذكرت وسائل الإعلام أن مناطق في خان يونس تعرضت لقصف مدفعي عنيف وسمع دوي انفجارات متتالية في المناطق الجنوبية الغربية لمدينة خان يونس، في قطاع غزة.

وأشارت إلى أن القوات الإسرائيلية قامت بنسف منازل عدة وسط المدينة وشوهد تصاعد كثيف للدخان في المدينة.

كذلك أفادت وسائل الإعلام الفلسطينية بأن القوات الإسرائيلية قصفت المنطقة الوسطى، مشيرة إلى تمركز القصف في مخيم النصيرات، وتبع ذلك تحليق كثيف لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية في أجواء المخيم.

كذلك قصفت آليات الجيش الإسرائيلي منزلا لعائلة "يوسف" غربي رفح جنوبي قطاع غزة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن 3 مواطنين قتلوا وأصيب آخرون، الليلة، في غارات نفذها طيران الاحتلال الإسرائيلي، استهدفت منزلين في رفح جنوبي قطاع غزة.

ونقلت عن مصادر محلية قولها إن طيران الاحتلال استهدف منازل في حي الجنينة ومخيم الشابورة ومنطقة المشروع في مدينة رفح، ما أدى لاستشهاد 3 مواطنين وإصابة آخرين.

كما دمر طيران الاحتلال مسجد الفاروق في مخيم الشابورة بمدينة رفح.