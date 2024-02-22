ويستمر تراجعها.. أسعار الذهب اليوم في أسواق الصاغة المصرية

تستمر أسعار الذهب في التراجع لليوم الثاني على التوالي، إذ هبط عيار 21 «بيع وشراء» بالمصنعية، وهو أكثر أعيرة الذهب تداولًا في الأسواق المصرية.

وفيما يلي سعر الذهب اليوم الخميس 22 فبراير في محلات الصاغة المصرية

سعر الذهب عيار 24

انخفض سعر جرام عيار 24 الآن في محلات الصاغة بقيمة 97 جنيهًا، ليباع حاليًا بـ 4000 جنيه، مقابل 3971 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 21

بينما تراجع سعر عيار 21 اليوم الخميس بقيمة 94 جنيهًا للجرام الواحد، ليسجل الآن 3500 جنيه، و3475 جنيهًا في حالة الشراء.

سعر الذهب عيار 18

كما تراجع سعر عيار 18 اليوم بقيمة 90 جنيهًا بالمقارنة بأسعار أمس الأربعاء ليسجل الآن 3000 جنيه للبيع، مقابل 2978 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 14

ويبلغ سعر جرام عيار 14 اليوم الخميس 2333 جنيهًا للبيع، في مقابل 2316 جنيهًا للشراء بعد أن سجل تراجعًا بقيمة 87 جنيهًا بالمقارنة بأسعار الذهب أمس.

سعر الجنيه الذهب اليوم:

كما شهد سعر جنيه الذهب عيار 21 والذي يزن 8 جرامات، تراجعًا بقيمة 800 جنيه، ليباع الآن بـ 28000 جنيه، مقابل 27800 جنيه في حالة الشراء.