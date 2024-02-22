أسعار الريال القطري في البنوك المصرية اليوم

استقر سعر الريال القطري أمام الجنيه المصري في تعاملات اليوم الخميس 22 فبراير 2024، وذلك بحسب آخر تحديثات أسعار العملات في البنوك المصرية.

ونستعرض فيما يلي سعر الريال القطري في البنوك المصرية:

سعر الريال القطري في البنك المركزي المصري

سجل سعر الريال القطري في البنك المركزي المصري نحو 8.45 جنيه للشراء و 8.49 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري في البنك الأهلي المصري

سجل الريال القطري في البنك الاهلي المصري نحو 7.80 جنيه للشراء و 8.46 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري في بنك مصر

سجل الريال القطري في بنك مصر نحو 7.80 جنيه للشراء و 8.46 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري في بنك الإسكندرية

سجل الريال القطري في بنك الإسكندرية نحو 7.87 جنيه للشراء و 8.49 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري في البنك المصري الخليجي

سجل الريال القطري في البنك المصري الخليجي نحو 7.89 جنيه للشراء و 8.49 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري في بنك QNB الاهلي مصر

سجل الريال القطري في بنك QNB الاهلي مصر نحو 8.46 جنيه للشراء و 8.48 جنيه للبيع.