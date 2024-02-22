مفاجأة غير متوقعة.. فقدان الوزن يؤثر على صحة العظام

محاولة إنقاص الوزن يمكن أن يكون لها تأثير خطير على صحتك إذا لجأت إلى رفض الطعام والالتزام بنظام غذائي رتيب هزيل لإنقاص الوزن، وقال العلماء إن هذه الممارسة تؤدي إلى تعديل خطير في أنسجة العظام.

اكتشف الباحثون أن فقدان الوزن، الذي يقوم به شخص بشكل عشوائي دون استشارة متخصص، يمكن أن يجعل عظام الهيكل العظمي هشة، حسبما ذكرت قناة رين التلفزيونية، توصل العلماء إلى هذا الاستنتاج بعد تحليل البيانات التي تم جمعها خلال 40 عامًا من الملاحظات التي أظهرت تغيرات غير مواتية في حالة الأنسجة العظمية لدى الأشخاص الذين اختاروا نظامًا غذائيًا خاطئًا.

وقد وجد الخبراء أن فقدان الوزن في هذه الحالة يرتبط بزيادة خطر كسر العظام بسبب ضعفها.

كيف يؤثر فقدان الوزن على العظام

وتقليل وزن الجسم بنسبة 5 بالمائة يضاعف احتمال الإصابة بكسور العظام ثلاث مرات، وأشار الخبراء إلى أن هذا ينطبق بشكل خاص على كبار السن.

ووفقا لهم، فإن العمليات المرضية في الهيكل العظمي لا تعتمد على عدد الكيلوغرامات المفقودة، لأنها ناجمة في المقام الأول عن نقص العناصر الغذائية بسبب القيود الغذائية.

ويحثك العلماء على الالتزام بنظام غذائي متنوع وفقدان الوزن ليس من خلال حظر الطعام، ولكن من خلال التغذية المغذية، ولكن التي يتم التحكم فيها من حيث الكمية، جنبًا إلى جنب مع النشاط البدني.