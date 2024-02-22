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الخميس 22 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ربيع ياسين: كولر نجح بامتياز مع الأهلي

مارسيل كولر المدير
مارسيل كولر المدير الفني للأهلي

أشاد ربيع ياسين، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق بالأداء الذي يقدمه مارسيل كولر، المدير الفني للأحمر مع الفريق.

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وقال ربيع ياسين في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أداء الأهلي مع كولر؟ الاختيار مهم جدًا بالنسبة للاعب المصري ونضجه وفنياته وشخصيته".
وأضاف: "اللاعب المصري موهوب، لكن على المدرب أن يعمل معه بشكل صحيح، وأن يجهزه بشكل صحيح فنيًا وبدنيًا ونفسيًا وذهنيًا".
وتابع: "اللاعب المحترف يجب أن يكون منضبطًا، ولكن اللاعب المصري يشغل فكره بأمور خارجية كثيرة، لذا يحتاج الوقت والتوجيه والجهد من المدرب".
وأتم ربيع ياسين تصريحاته قائلًا: "الأهلي منظومة كاملة ومتكاملة، ولديه جميع المقومات التي تساعد المدير الفني، وكولر نجح بامتياز مع النادي الأهلي، الذي لديه أيضًا الاستقرار، ويمنح المدرب فرصته الكاملة".

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