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الخميس 22 فبراير 2024
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د.عبد السند يمامة
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

جامعات ومدارس

شروط الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية في الجامعات

انتخابات الاتحادات
انتخابات الاتحادات الطلابية

أعلن المجلس الأعلى للجامعات شروط الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية في الجامعات للعام الدراسي 2023-2024. 

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ومن المقرر أن يعلن المجلس الأعلى للجامعات خلال الأيام المقبلة الجدول الزمني لخوض انتخابات الاتحادات الطلابية في الجامعات وفقًا للقواعد المحددة. 

وتعد انتخابات الاتحادات الطلابية جزءًا رئيسيًا من التجربة الديمقراطية لتأهيل الطلاب على العمل السياسي خلال مرحلة الدراسة. 

وتنتظر الجامعات الحكومية والخاصة الجدول الزمني لبدء انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الدراسي 2023-2024. 

وتبدأ انتخابات الاتحادات الطلابية فور اعتماد الجدول الزمني للماراثون الطلابي من قبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي. 

وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من قبل أنها تولي اهتمامًا كبيرًا بالعمل الطلابي وتسعى لتأهيل الكوادر الطلابية لمختلف مناحي الحياة.

شروط الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية 2024 

  1. أن يكون الطالب الذي يرغب في الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية حسن السمعة ومحمود السيرة. 
  2. أن يكون الطالب الذي يرغب في الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية متمتعًا بالجنسية المصرية.
  3. أن يكون الطالب الذي يرغب في الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية مستجدًا في فرقته الدراسية بالنسبة لطلاب النظام الفصلي ونظام العام الكامل.
  4. أن يكون الطالب الذي يرغب في الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية مستجدًا في فرقته الدراسية ولم يرسب في أكثر من مقررين التي سجلها في العام الماضي.
  5. أن يكون للطالب الذي يرغب في الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية نشاط طلابي موثق في الجامعة أو الكلية أو المعهد في مجال اللجنة المرشح لها.
  6. ألا يكون قد سبق مجازة الطالب الذي يرغب في الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية تأديبيًا بأحد الجزاءات المنصوص عليها في البنود من (5) إلى 13 من المادة (126) من هذه اللائحة. 
  7. ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف.
  8. ألا يكون الطالب الذي يرغب في الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية منتميًا إلى أي تنظيم أو كيان أو جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف القانون.

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