أعلن المجلس الأعلى للجامعات شروط الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية في الجامعات للعام الدراسي 2023-2024.

ومن المقرر أن يعلن المجلس الأعلى للجامعات خلال الأيام المقبلة الجدول الزمني لخوض انتخابات الاتحادات الطلابية في الجامعات وفقًا للقواعد المحددة.

وتعد انتخابات الاتحادات الطلابية جزءًا رئيسيًا من التجربة الديمقراطية لتأهيل الطلاب على العمل السياسي خلال مرحلة الدراسة.

وتنتظر الجامعات الحكومية والخاصة الجدول الزمني لبدء انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الدراسي 2023-2024.

وتبدأ انتخابات الاتحادات الطلابية فور اعتماد الجدول الزمني للماراثون الطلابي من قبل الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وأكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من قبل أنها تولي اهتمامًا كبيرًا بالعمل الطلابي وتسعى لتأهيل الكوادر الطلابية لمختلف مناحي الحياة.

شروط الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية 2024