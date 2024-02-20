وزير التعليم العالي يكرّم الجامعات المدرجة ضمن أول تصنيف عربي الخميس

يُكرم الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بعد غدٍ الخميس، الجامعات المصرية والعربية التي تم إدراجها ضمن أول تصنيف عربي للجامعات.

يأتي ذلك بافتتاح الدورة الرابعة عشر للملتقى والمعرض الدولي للتعليم العالي والتدريب EduGate، والذي تستمر فعالياته على مدار أسبوع بدءًا من الخميس المقبل حتى 29 فبراير من الشهر الجاري.

وتبدأ فعاليات الملتقى، الخميس المقبل 22 فبراير، بحفل توزيع شهادات النسخة الأولى للتصنيف العربي للجامعات 2023، في إطار الحرص على تشجيع الجامعات المصرية والعربية على مواصلة تقديم تعليم عالي الجودة يتوافق مع المعايير الدولية وينافس عالميا في مختلف القطاعات والتخصصات، ويسهم في تنمية المجتمعات العربية.

تطورات التعليم العالي العربي

ويستهل الملتقى أعماله باستعراض تطورات التعليم العالي العربي إذ يستعرض الدكتور عمرو عزت سلامة أمين عام اتحاد الجامعات العربية تفاصيل التصنيف العربي للجامعات ثمرة التعاون بين إتحاد الجامعات العربية و جامعة الدول العربية، واتحاد مجالس البحث العلمي العربية، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الألكسو.

وتشهد الجلسة الافتتاحية كلمة للسفيرة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، و رئيس قطاع الشئون الاجتماعية، وأخرى للدكتور محمد كمال، مدير معهد البحوث و الدراسات العربية بالقاهرة نيابا عن د محمد بن أعمر مدير المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الألكسو، و كلمة الأمين العام للاتحاد مجالس البحث العلمى العربية د. عبد المجيد بنعمارة

بالإضافة إلى كلمة من الدكتور علي شمس الدين، رئيس جامعة بنها الأسبق، و رئيس ملتقى ايديوجيت، وذلك بحضور لفيف من قيادات التعليم العالى يتقدمهم الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى وعدد كبير من رؤساء الجامعات المصرية والعربية.

ويشمل الملتقي تكريم 28 جامعة مصرية، مدرجة في أول تصنيف عربي، في ظل الطفرة الكبيرة التي تشهدها منظومة التعليم العالي والجامعات بالدولة المصرية في الفترات الحالية، والحرص على توفير كافة سبل الدعم من أجل تحقيق الريادة التعليمية والجودة العالمية بمختلف الجامعات المصرية المتنوعة سواء حكومية أو خاصة أو أهلية أو تكنولوجية.

وتشهد فعاليات الدورة ١٤ للملتقى الدولى للتعليم العالى إيديوجيت ، مشاركة واسعة من الجامعات المصرية والعربية والعالمية، حيث تعلن نحو 100 جامعة مصرية وعربية ودولية الفرص التعليمية المتاحة بها وبرامجها التعليمية الجديدة، كما يمثل وكلاء المئات من الجامعات الأوروبية والأمريكية و فرص التعليم الدولي وآخر التطورات العالمية في نظم الدراسة والتخصصات، وتشهد الدورة مشاركة لافتة لجامعات عشرين دولة منها أمريكا و إنجلترا، إسبانيا ، الهند، ماليزيا ، تركيا و غيرها .

وعلى هامش فعاليات الملتقى، سيتم توقيع وثيقة تعاون مشترك بين جامعات (القاهرة - عين شمس - المنصورة - حلون - الإسكندرية) مع جامعة الإمارات العربية، ضمن تعزيز أواصر التعاون بين الجامعات المصرية والعربية بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي.

وقال الدكتور علي شمس الدين، رئيس جامعة بنها الأسبق، ورئيس الملتقى والمعرض الدولي للتعليم العالي والتدريب EduGate، إن افتتاح الملتقى هذا العام بتكريم الجامعات المتقدمة في النسخة الأولى من التصنيف العربي يأتي تأكيدا لحرص الملتقى على مد جسور التعاون بين الجامعات المصرية والجامعات العربية، و إتاحة الفرصة للجامعات المصرية للالتقاء بقيادات جامعات من دول عربية شقيقة وهو ضمن رؤية واستراتيجية الملتقى التي امتدت على مدار عشرة سنوات والذي لاقى نجاحا كبيرا خلال دوراته السابقة، مشيرا إلى أن فعاليات الملتقى هذا العام، ستكون مختلفة عن الأعوام الماضية إذ تمتد فعاليات الملتقى وأنشطته على مدار أسبوع، وستتضمن لقاءات مباشرة للطلاب مع قيادات التعليم المصري ورؤساء الجامعات وعمداء الكليات.

وأشار الدكتور علي شمس الدين، إلى أن هذا يأتي في إطار المساهمة فى تفعيل الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى التى أعلنها د أيمن عاشور وزير التعليم العالى مارس الماضى، في ظل التنوع الكبير الذي تشهده الجامعات حاليا، وخاصة الجامعات المصرية و مع الاهتمام الكبير الذي تلقاه من قبل القيادة السياسية هذا الاهتمام الذى أثمر تقدم كبير لمنظومة التعليم العالي والجامعات التى تسعى للحاق بالجامعات العالمية في التصنفيات الدولية المختلفة.

ومن المقرر أن يتم تكريم جامعات عربية من دول مثل الجزائر والإمارات والسعودية والأردن واليمن وفلسطين وليبيا، خلال فعاليات الملتقى، بعد تواجدهم ضمن أول تصنيف عربي للجامعات العربية.

من جانبه أوضح الدكتور عمرو عزت سلامة، أمين عام اتحاد الجامعات العربية، أن إنشاء أول تصنيف عربى للجامعات، اعتمد على عدد من المعايير العالمية والدولية بما يحقق تصنيفا دوليا جديدا داخل المنطقة العربية يتميز بكونه وضع معايير جديدة لم تكن فى التصنيفات العالمية الأخرى، مثل معيار الإبداع والريادة والابتكار، ويأخذ بنظر الاعتبار الأبحاث والبرامج الأكاديمية بالجامعة فى مجال الإبداع والريادة والابتكار ونقل التكنولوجيا.

وأشار سلامة، إلى أن العمل داخل اتحاد الجامعات العربية، يقوم على تشجيع البحث العلمى عبر مسارين، الأول منهما يشجع البحث العلمى المتميز عن طريق الجوائز التنافسية ومسابقة كبرى للبحث العلمى تحت مظلة الاتحاد، لافتا إلى أنه تم تغيير لائحة الاتحاد بحيث تسمح باستيعاب جميع مؤسسات التعليم العالى العربية، حيث تشمل مظلة الاتحاد حتى الآن 450 جامعة عربية تتزايد تباعا من بين 700 جامعة يضمها أنحاء الوطن العربى.

جدير بالذكر أن المعايير الأساسية التي يجب أن تستوفيها الجامعات لإدراجها في التصنيف أن تكون جامعة تعليمية وبحثية، منها مؤشر الأداء الرئيسي وهو التعليم والتعلم، ومؤشر البحث العلمي ومؤشر الإبداع والريادية والابتكار، ومؤشر التعاون الدولي والمحلي وخدمة المجتمع.

تجدر الإشارة إلى أن فعاليات ملتقى إيديوجيت تتضمن لقاءات لمسئولي جامعات مع آلاف الزوار من الطلاب وأولياء الامور اعتبارا من الأحد الموافق 25 فبراير الجارى، زيارات رسمية و تفقد للمعرض لقيادات التعليم العالي، وحفل تكريم قيادات التعليم قبل الجامعي، ثم عقد لقاءات وورش عمل للجامعات والطلاب وأولياء الأمور للتعريف بالبرامج الدراسية وفرص الالتحاق، ثم استمرار زيارات المعرض للمدارس والطلاب وأولياء الأمور يوم الثلاثاء الموافق 27 فبراير الجاري، على أن تكون هناك جولة ترفيهية للضيوف من العارضين الأجانب للمعرض ثم جولة في منطقة الأهرامات، إلى جانب جولة نيلية، يوم الأربعاء الموافق 28 فبراير.وتقام فعاليات الملتقى في فندق كمبنيسكي رويال مكسيم بالتجمع الخامس.

وتختتم فعاليات الملتقى، بافتتاح معرض التعليم العالي والتدريب إيديوجيت بالإسكندرية و يزوره أعداد كبيرة من طلاب المدارس الدولية واللغات والخاصة، ثم حفل رواد التعليم بالإسكندرية.