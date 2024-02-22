هشام يكن: اتحاد الكرة مطالب بمراقبة عمل مدربي منتخبات الناشئين

أكد هشام يكن نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن اتحاد كرة القدم عليه مراقبة عمل مدربي المنتخبات الوطنية (الناشئين والشباب) وطريقة اختيارات اللاعبين، مشيرًا إلى أنه سعيد بالاختيارات الخاصة بالمدربين، متمنيا ابعاد المجاملات تمامًا عن عمل المنتخبات خلال الفترة المقبلة.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية etc: "لا يجب أن يغضب أي مدرب لم يتم اختياره للعمل في المنتخبات الوطنية، ولا يجب الاستهتار مطلقا بعمل مدربي الناشئين لأنهم سيكون نواة للمنتخب الأول مستقبلا، وأي مدرب سيجامل في الاختيارات سوف يدفع ثمن ذلك".

وأضاف: "يتم انفاق مبالغ كبيرة على المنتخبات الوطنية، ولا يجب ان يكون هناك مجاملات في ضم لاعبين من أندية، وأبناء النجوم السابقين يتم مجاملتهم في الأندية فقط، بعيدًا عن منتخب مصر".

وأكمل: "اختيارات اللاعبين للانتقال لنادي الزمالك يجب أن تكون وفقًا لمعايير كثيرة منها (الحالة الصحية والجسمانية) واجراء اختبارات طبية دقيقة، من أجل ضمان تحقيق استفادة من اللاعب".