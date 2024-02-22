رئيس جامعة سوهاج يكشف تفاصيل رسوب 75%من طلاب "أولى طب" (فيديو)

كشف الدكتور حسان النعمانى، رئيس جامعة سوهاج، تفاصيل النتيجة المثيرة للجدل لطلاب الفرقة الأولى لكلية الطب بالترم الأول من العام الدراسي الحالي



وأكد حسان النعماني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الأولى للتليفزيون المصري، مساء أمس الأربعاء، رسوب 75% من طلاب، مشيرا إلى أن الجامعة لا تقوم بوقفة تجاه الطلاب الراسبين، ولكن يجب أن يكون طالب الطب متفوق.

وأوضح رئيس جامعة سوهاج أن عدد الطلاب 825 طالب وحضر منهم الامتحانات 798 طالب، والموقوف قيدهم والغائبين 27 طالب، ونجح 203 بنسبة 25.44%.

132 طالب حصلوا على تقدير امتياز



وتابع رئيس جامعة سوهاج: “ حصل 132 طالب على تقدير امتياز من 203 طالب، وحصل 60 على جيد جدا، و8 على تقدير جيد، و3 على تقدير مقبول” مشيرا إلى أن مع نهاية العام ستكون النتيجة أفضل من ذلك والراسبون لديهم فرصة لتحسين درجاتهم خلال الترم الثانى.

