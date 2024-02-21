جامعة سوهاج تنطم ندوة تثقيفية عن "الاستدامة الخضراء"

نظمت أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة سوهاج ندوة تثقيفية بعنوان "الاستدامة الخضراء في مصر"، بالتعاون مع قصر ثقافة سوهاج، وذلك ضمن تدشين مبادرة مصر في قلب التحول الأخضر، بحضور الدكتور علاء غالب رئيس أسرة طلاب من أجل مصر، والدكتور عبدالعليم سعد رئيس قسم وقاية النبات بكلية الزراعة وعضو مركز التنمية المستدامة، أحمد صابر مدير قصر ثقافة سوهاج، والدكتور ممدوح السيد وكيل كلية التربية الرياضية لخدمة المجتمع والدكتور محمود خليل مدرس مساعد بكلية الاداب وذلك بالقاعة الزجاجية بالحرم الجامعي القديم.

وأكد الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة علي ان التحول نحو الأخضر، هو اتجاه تتبناه الدولة المصرية في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، من خلال خطوات فاعلة تتحقق على أرض الواقع، إدراكا منها لمخاطر التغيرات المناخية وتبعاتها السلبية على الموارد الاقتصادية، مؤكداً ان الجامعة تنظم العديد من الفعاليات التي تهدف الي نشر ثقافة الاستدامة بين منسوبيها بصفة مستمرة.

وأضاف الدكتور علاء غالب، أنه شارك بالندوة ٦٠٠ طالب وطالبة من الكليات المختلفة، حيث تطرقت الندوة إلى العديد من المحاور، منها أسباب التوجه للتنمية المستدامة، أهم الغازات الدفيئة المسببة لظاهرة الإحتباس الحراري، و أسباب حدوثها، ومؤشرات حدوث الظاهرة، والتعرف علي أضرار تغير المناخ، وأهمية زيادة المساحات الخضراء، مثمناً التعاون المثمر مع قصر ثقافة سوهاج في تنفيذ العديد من الفعاليات التوعوية لكافة منتسبي الجامعة،

وأوضح الدكتور عبدالعليم سعد المحاضر بالندوة، أن الندوة استعرضت أهداف التنمية المستدامة، حيث تكمن في وضع خطة لتحقيق مستقبل أفضل وأكثر استدامة للجميع، وذلك من خلال أن تتصدى هذه الأهداف للتحديات العالمية التي نواجهها، بما في ذلك التحديات المتعلقة بالفقر وعدم المساواة والمناخ وتدهور البيئة والازدهار والسلام والعدالة،.