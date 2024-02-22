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الخميس 22 فبراير 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

عضو مجلس الزمالك: أنفقنا 400 مليون جنيه منذ تولي المهمة

مجلس إدارة نادي الزمالك
مجلس إدارة نادي الزمالك

أكد حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك أن مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب يسابق الزمن لحل كم الأزمات المتراكمة على القلعة البيضاء.

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حسام المندوه: لهذا السبب رحل إمام عاشور عن الزمالك


وقال حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق :" في رأيي أن نادي الزمالك يحتاج 3 أو 4 سنوات لعودة الاستقرار الإداري وتم دفع مبالغ كبيرة خاصة أن هناك عجز يصل إلى مليار جنيه "

وتابع المندوه: "اسم وتاريخ الزمالك ساهم في التفاوض لحل أزمة القيد ومجلس الزمالك أنفق حتى الآن 400 مليون جنيه منذ توليه المهمة ".

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