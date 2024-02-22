حسام المندوه: لهذا السبب رحل إمام عاشور عن الزمالك

أكد حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك أن الإدارة السابقة وراء رحيل إمام عاشور لاعب الفريق الأبيض إلى النادي الأهلي بعد التعامل بشكل سيء مع الملف.



وقال حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق :" من وجهة نظري أن سوء إدارة ملف إمام عاشور وراء رحيله عن الزمالك بسبب التعامل السئ مع ملف اللاعب".



وتابع:"ما لا يعلمه البعض أن عقد إمام عاشور كان مستمر مع نادي الزمالك لمدة موسم ونصف آخر وليس بنهاية الموسم الذي رحل فيه عن القلعة البيضاء ".