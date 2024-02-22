عاجل
رئيس جامعة سوهاج يكشف تفاصيل رسوب 75%من طلاب "أولى طب" (فيديو) مواد غذائية للحفاظ على صحة الشعر وجماله
الخميس 22 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

حسام المندوه: لهذا السبب رحل إمام عاشور عن الزمالك

إمام عاشور
إمام عاشور

أكد حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك أن الإدارة السابقة وراء رحيل إمام عاشور لاعب الفريق الأبيض إلى النادي الأهلي بعد التعامل بشكل سيء مع الملف.

txt

إبراهيم سعيد: إمام عاشور أفضل لاعب في الأهلي وهو خليفتي في الملاعب


وقال حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق :" من وجهة نظري أن سوء إدارة ملف إمام عاشور وراء رحيله عن الزمالك بسبب التعامل السئ مع ملف اللاعب".


وتابع:"ما لا يعلمه البعض أن عقد إمام عاشور كان مستمر مع نادي الزمالك لمدة موسم ونصف آخر وليس بنهاية الموسم الذي رحل فيه عن القلعة البيضاء ".

الجريدة الورقية