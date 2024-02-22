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الخميس 22 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الأهلي يتخطى إيسترن كومباني إلى نصف نهائي دوري الطائرة

فريق الأهلي للكرة
فريق الأهلي للكرة الطائرة

تأهل الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي إلى نصف نهائي بطولة الدوري بعد الفوز على حساب فريق إيسترن كومباني، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الأربعاء ضمن سلسلة Best of 3.

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أقيمت المباراة على صالة اتحاد الشرطة، وقدم خلالها الفريق عرضًا قويًّا على صعيد الإعداد والإرسال وحائط الصد والضربات الساحقة، لينهي اللقاء لصالحه بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة.

تفوق «رجال طائرة الأهلي» في الشوط الأول بنتيجة 25-19، ثم حسم الشوط الثاني بنتيجة 25-15، قبل أن ينهي الشوط الثالث والمباراة بنتيجة 25-17، ويتأهل الفريق إلى نصف نهائي البطولة.

وكان «رجال طائرة الأهلي» قد فاز في المباراة الماضية على إيسترن كومباني بنتيجة 3-0، ضمن المباراة الأولى من سلسلة Best of 3.

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