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الخميس 22 فبراير 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

دنيا ودين

أموال تختفي من المنزل: هل الجن وراء ذلك؟ أمين الفتوى يجيب

دار الإفتاء
دار الإفتاء

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، على سؤال متصل مفاده إن الأموال تختفي من البيت رغم حرصه الشديد، فهل الجن يسرق الأموال؟

إجابة واضحة 

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات له: بلاش ندخل في أمور غيبية، هذه أمور يعلمها الله سبحانه وتعالى، وعلينا أن نتخذ الاحتياطات ونتأكد من الأموال بحوزتنا ونعرف مكانها ونكتبها ونحسب ونكتب في ورقة، وممكن تكون صرفت الفلوس وأنت ناسي فنكتب ونحسب الصادر والوارد كما يقولون.

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وأضاف أمين الفتوى: هناك أدعية مجربة وهي: “اللهم رد إلي ضالتي”، وربنا يكرمك وترد لك أموالك.
في وقت سابق، تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا ورد إليها نصه: “ما حكم استخدام الكريمات المغذية للبشرة أثناء الصيام؟” فهناك مريضٌ يعاني من جفافٍ في البشرة ونُدوبٍ وتشققاتٍ في جِلد اليدين والقدمين، ووَصَف له الطبيبُ بعضَ الكريمات المغذية للبشرة، والتي تحتوي على بعض أنواع الفيتامينات، فما حكم استخدامها أثناء الصيام؟

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أجابت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي: يجوز للمريض الذي يعاني من جفافٍ في البشرة ونُدوبٍ وتشققاتٍ في جِلد اليدين والقدمين، أن يستعمل في علاجه الكريماتِ المغذيةَ للبشرةِ أثناء صيامه، ولا شيء عليه في ذلك ولا حرج.

وأضافت الدار: مِن المقرر شرعًا أنَّ بشرةَ جسدِ الإنسان وإنْ كان فيها نوعُ امتصاصٍ مِن المَسَام، إلا أنها لا تُعَدُّ مِن المَسَالِكِ الأصلية الموصِّلة إلى جوف البَدَن.

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