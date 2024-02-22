شمال سيناء: بدء التسجيل في مسابقة «الأزهري الصغير»

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، بدء التسجيل في مسابقة «الأزهري الصغير» للعام الدراسي 2024/2023م.

جاء ذلك تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفي إطار اهتمام الأزهر الشريف وقياداته برياض الأطفال، لما لها من أهمية لاعتبارها اللبنة الأولى في إعداد النشء،

وأعلن الشيخ أيمن عبد الغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، بدء التسجيل في المسابقة على أن يكون التقدم للمسابقة إلكترونيًّا من خلال استيفاء نموذج التقديم المعلن الثلاثاء 20 فبراير على بوابة الأزهر، عبر الرابط المعلن في نهاية الخبر، على أن يتم التقديم عن طريق مسؤول التحول الرقمي بالمعاهد الأزهرية (العادية، والنموذجية عربي ولغات، والخاصة)، أو ولي أمر الطفل، شريطة ألّا يتقدم الطالب لمستويين مختلفين في العام ذاته.

وأكد الدكتور أحمد الشرقاوي، رئيس الإدارة المركزية لشؤون التعليم بقطاع المعاهد الأزهرية، أن المسابقة تهدف إلى الاهتمام بحفظ القرآن الكريم، والسنة النبوية الشريفة، وتنمية روح التنافس الحميد بين طلاب الأزهر الشريف، واكتشاف بعض المواهب الجديدة والعمل على تنمية قدراتهم، بما يتناسب مع عراقة المؤسسة الأزهرية ودورها في خدمة كتاب الله عز وجل وبناء عقلية وشخصية الطفل الأزهري.

وبيَّن الدكتور أبو اليزيد سلامة، مدير عام شؤون القرآن الكريم، أن مستويات المسابقة كما يلي:

المستوى الأول: حفظ أكثر من (3) أجزاء، تتضمن أجزاء: (عم وتبارك وقد سمع) بالإضافة إلى 20 حديثًا.

المستوى الثاني: حفظ (3) أجزاء، (عم وتبارك وقد سمع) بالإضافة إلى 15 حديثًا.

المستوى الثالث: حفظ (جزأين) هم (عم وتبارك) بالإضافة إلى 10 أحاديث.

المستوى الرابع: حفظ جزء (عم) بالإضافة إلى 5 أحاديث.

وأشارت الأستاذة نهى درويش، مدير عام رياض الأطفال، إلى شروط التقدم لكل مستوى من مستويات المسابقة، وجاءت كالتالي:

النسبة للمستوى الأول: للأطفال بمرحلة رياض الأطفال بمستوييها.

والمستوى الثاني: للأطفال بمرحلة رياض الأطفال من سن (5) سنوات فما فوق.

أما المستوى الثالث: للأطفال بمرحلة رياض الأطفال من (4) سنوات، وأقل من (5) سنوات.

والمستوى الرابع: للأطفال بمرحلة رياض الأطفال الأقل من (4) سنوات في أول أكتوبر.

علمًا بأنه تتم التصفية الأولى 16 مارس 2024 على مستوى الإدارات، وبداية من 20 ابريل 2024 على مستوى المنطقة.

وأعلن قطاع المعاهد الأزهرية الضوابط العامة للاختبارات، وهي:

تكون الاختبارات وفقًا لمنظومة الاختبارات الشفهية على النحو التالي:

اختبار المرحلة الأولى: عدد (6) أسئلة في القرآن الكريم، بالإضافة إلى سؤالين في الحديث الشريف لكل مستوى، ومده الاختبار 10 دقائق.

اختبارات المرحلة الثانية: عدد (6) أسئلة في القرآن الكريم، بالإضافة إلى سؤالين في الحديث الشريف لكل مستوى، ومده الاختبار 10 دقائق.

تقييم المرحلة الثالثة: (التصفيات النهائية) يتم تقييم عدد (2) فيديو (فيديو المرحلة الأولى+ فيديو المرحلة الثانية) لكل طالب تم تصعيده.

عندما يتساوى الطلاب في الدرجات: يقدم الأصغر سنًّا في تقييمات المرحلة الثالثة.

أما جوائز المسابقة فهي كما يلي:

المستوى الأول: تتراوح الجوائز من الأول إلى العاشر من (4000 جنيه إلى 1300 جنيه).

المستوى الثاني: الجوائز من الأول إلى العاشر (2000 جنيه).

المستوى الثالث: الجوائز من الأول إلى العاشر (1500 جنيه).

المستوى الرابع: الجوائز من الأول إلى الخامس (1200 جنيه).

بالإضافة إلى تكريم عدد (65) طالبًا حاصلين على درجات أقل من الأوائل، ويتم المفاضلة بينهم بالأعلى درجة في تقييم التصفيات النهائية، وفي حالة التساوي يتم المفاضلة بالأصغر سنًّا، بمعدل (20 طالبًا بالمستويات الثلاثة الأولى+ 5 طلاب بالمستوى الرابع) ويصرف لهم مبلغ 500 جنيه مكافأة.