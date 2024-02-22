"فضل ليلة النصف من شعبان" ندوة بالمسجد العتيق في الفيوم  

عقدت أوقاف الفيوم برئاسة الدكتور محمود الشيمي وكيل الوزارة ندوة بعنوان: "فضل ليلة النصف من شعبان" وذلك بالمسجد العتيق بقرية سنوفر بإدارة أوقاف جنوب الفيوم.

يأتي هذا في إطار دور وزارة الأوقاف ومديرية أوقاف الفيوم العلمي والدعوي والتثقيفي، وضمن جهودها في نشر الفكر الوسطي المستنير والتصدي للفكر المنحرف.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وبحضور الدكتور محمود الشيمي مدير مديرية أوقاف الفيوم، وعبد التواب عبد القادر عضو مجلس النواب والشيخ أحمد صابر مدير إدارة أوقاف جنوب الفيوم، وعدد من مديري إدارات الأوقاف الفرعية، ونخبة من الأئمة والعلماء المميزين.

وخلال الندوة أشار الدكتور محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم إلى أن الله اختص ليلة النصف من شعبان بثلاث منح إلهية، أولها أنها ليلة ترفع فيها الاعمال إلى الله، ولذلك خصها النبى(صل الله عليه وسلم ) بالمزيد من العبادة، فعندما سأله سيدنا أسامة بن زيد(رضي الله عنهما )، قال يا رسولَ اللهِ لم أرَك تصومُ شهرا من الشُّهورِ ما تصومُ شعبانَ، قال ذاك شهرٌ يغفَلُ النَّاسُ عنه بين رجبَ ورمضانَ وهو شهرٌ تُرفعُ فيه الأعمالُ إلى ربِّ العالمين وأُحِبُّ أن يُرفعَ عملي وأنا صائم، وأما المنحة الثانية، أنها ليلة يتجلى الله تعالى فيها إلى السماء الدنيا،فيقول: هل من مستغفر فأغفر له هل من مبتلاً فأعافيه هل من يدعوني فأستجيب له هل من كذا،هل من كذا، فيغفر الله فيها للمستغفرين.

وكيل أوقاف الفيوم: تحويل القبلة إحدى المنح الإلهية في شهر شعبان

كما أكد على أن ثالث تلك المنح الربانية هو تحويل القبلة من المسجد الاقصى إلى المسجد الحرام، فقد كان النبي(صلى الله عليه وسلم) يُحب أن يصلي قبَل الكعبة ويرفع بصره إلى السماءِ ،فنزلت البشرى بقول الله تعالى " فلنولينك قبلة ترضاها" ولم يقل "نرضاها"ما يوضح حرص رب العزة على ارضاء حبيبه ونبيه.

وأوضح العلماء أن الشرع الحكيم تحدث عن فضائل شهر شعبان فذكر ما روي عن أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ رضي الله عنه قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ أَرَكَ تَصُومُ شَهْرًا مِنْ الشُّهُورِ مَا تَصُومُ مِنْ شَعْبَانَ؟ قَالَ: "ذَلِكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ، بَيْنَ رَجَبٍ وَرَمَضَانَ، وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ، فَأُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ" (رواه الإمام أحمد والنسائي)،فالناس يغفلون عنه وعن فضله ومكانته عند الله "عز وجل"، فهو بين شهرين عظيمين، شهر رجب وهو من الأشهر الحرم، وشهر رمضان وصيامه أحد أركان الإسلام، ثم بيَّن لنا النبي "صلى الله عليه وسلم" عن حدث عظيم يحدث طوال هذا الشهر يوضح مكانة هذا الشهر؛ وهو أن أعمال العباد ترفع إلى الله "عز وجل" فيه.