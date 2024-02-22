بورتو يلدغ آرسنال بهدف قاتل في دوري أبطال أوروبا

حقق فريق بورتو البرتغالي فوزاً مهماً على ضيفه آرسنال الإنجليزي بهدف بدون رد في مباراة ذهاب الدور ثمن النهائي بطولة دوري أبطال أوروبا.

الشوط الأول

فرض آرسنال سيطرته واستحوذ بشكل كامل على الكرة في وسط الملعب منذ بداية المباراة بينما تراجع بورتو للدفاع مع الإعتماد على المرتدات.

جاء أول تهديد حقيقي على المرمى لصالح فريق بورتو عندما سدد جالينو كرة قوية ارتدت من القائم في الدقيقة 22.

تبادل الفريقان الهجمات في الربع ساعة الأخيرة من زمن الشوط دون أن ينجحا في الوصول للمرمى لتنتهي احداث الشوط بالتعادل السلبي.

الشوط الثاني

تبادل الفريقان السيطرة على مجريات اللعب في الشوط الثاني مع أفضلية طفيفة لبورتو الذي كان الأكثر رغبة في الوصول للشباك.

إنحصرت الكة في وسط الملعب وغابت الخطورة على كلا المرميين رغم الاستحواذ النسبي للفريق البرتغالي.

وفي الدقيقة 94 نجح جالينو في تسجيل هدف قاتل لفريق بورتو ليحقق فوزاً حاسماً في إنتظار مباراة الإياب.