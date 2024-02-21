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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

دوري أبطال أوروبا.. بورتو وآرسنال يتعادلان سلبياً في الشوط الأول

مباراة بورتو وارسنال
مباراة بورتو وارسنال

إنتهت أحداث الشوط الأول من مباراة بورتو البرتغالي وآرسنال الإنجليزي بالتعادل السلبي دون أهداف في إطار منافسات الدور ثمن النهائي لبطولة دوري ابطال أوروبا.

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أرتيتا يُعلن تشكيل آرسنال لمواجهة بورتو في دوري أبطال أوروبا

فرض آرسنال سيطرته واستحوذ بشكل كامل على الكرة في وسط الملعب منذ بداية المباراة بينما تراجع بورتو للدفاع مع الإعتماد على المرتدات.

جاء أول تهديد حقيقي على المرمى لصالح فريق بورتو عندما سدد جالينو كرة قوية ارتدت من القائم في الدقيقة 22.

تبادل الفريقان الهجمات في الربع ساعة الأخيرة من زمن الشوط دون أن ينجحا في الوصول للمرمى لتنتهي احداث الشوط بالتعادل السلبي.

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