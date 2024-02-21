دوري أبطال أوروبا.. بورتو وآرسنال يتعادلان سلبياً في الشوط الأول

إنتهت أحداث الشوط الأول من مباراة بورتو البرتغالي وآرسنال الإنجليزي بالتعادل السلبي دون أهداف في إطار منافسات الدور ثمن النهائي لبطولة دوري ابطال أوروبا.

فرض آرسنال سيطرته واستحوذ بشكل كامل على الكرة في وسط الملعب منذ بداية المباراة بينما تراجع بورتو للدفاع مع الإعتماد على المرتدات.

جاء أول تهديد حقيقي على المرمى لصالح فريق بورتو عندما سدد جالينو كرة قوية ارتدت من القائم في الدقيقة 22.

تبادل الفريقان الهجمات في الربع ساعة الأخيرة من زمن الشوط دون أن ينجحا في الوصول للمرمى لتنتهي احداث الشوط بالتعادل السلبي.