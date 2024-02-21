ختام مهرجان الثقافة والفنون الحادى عشر بمعبد أبو سمبل

فى ليلة تعامد الشمس ، وبرعاية اللواء أشرف عطية محافظ أسوان

شهد معبدى أبوسمبل بمحافظة أسوان، ختام مهرجان الثقافة والفنون الحادى عشر بمشاركة 17 فرقة فنون شعبية محلية ودولية، وفرقة باليه أكاديمية الفنون جماهيرى كبير من الأفواج السياحية والمصريين.

جاء ذلك بحضور اللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد لمحافظة أسوان، وعمرو بسيونى رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وقيادات وزارت الثقافة والسياحة والأثار ومحافظة أسوان.

وأعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، توجيهاته لرئيس مدينة أبو سمبل السياحية محمد عبد العزيز للإستعداد الجيد والمتميز لإستكمال فعاليات ليلة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى حيث شهد مسرح ميدان السوق وسط المدينة تقديم الفرق المحلية والدولية لفقراتها الفنية والثقافية والتراثية المتنوعة ، وذلك بحضور أكثر من 3 ألاف مشاهد.

وأكد حرص المحافظة لتقديم كافة أوجه الدعم لإنجاح فعاليات الإحتفال بظاهرة تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى بإعتبارها ظاهرة فلكية فريدة من نوعها جسدت على مدار أكثر من 33 قرن حدث سياحى وثقافى وفنى كبير مما يساهم بدوره فى التسويق الجيد للمقومات السياحية التى تمتلكها عاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الأفريقية، مؤكداً على أن مدينة أبو سمبل تزينت وأصبحت فى أبهى صورها لإستقبال هذا الحدث العالمى، وتم تكثيف أعمال النظافة العامة ووضع اللمسات الجمالية فى كل مكان بداية من المطار وحتى المعبد ليبهر ضيوف المهرجان الدولى، وتم الحرص كذلك على وضع شاشة عملاقة أمام بهو معبد أبو سمبل حتى يتسنى للمشاركين مشاهدة الظاهرة الفلكية على الوجه الأكمل.