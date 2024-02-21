الاتحاد الأوروبي يوافق على فرض حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا

قالت بلجيكا بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي إن التكتل وافق، اليوم الأربعاء، على فرض الحزمة الثالثة عشرة من العقوبات على روسيا.

الاتحاد الأوروبي



وذكرت الرئاسة البلجيكية للاتحاد على منصة إكس للتواصل الاجتماعي: "سفراء الاتحاد الأوروبي اتفقوا للتو من حيث المبدأ على الحزمة الثالثة عشرة من العقوبات ضد العدوان الروسي على أوكرانيا"، ووصفتها بأنها واحدة من أكثر الحزم شمولية التي يوافق عليها التكتل.

الاتحاد الأوروبي

الاتحاد الأوروبي



وستتضمن الحزمة الجديدة إدراج ما يقرب من 200 كيان وفرد على قائمة العقوبات لكن دون اتخاذ إجراءات جديدة تتعلق بقطاعات بعينها.

وسيقر الاتحاد الأوروبي حزمة العقوبات الجديدة رسميا بالتزامن مع الذكرى الثانية لبداية الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير/ شباط.