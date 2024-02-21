عاجل
إطلاق BMW الفئة الخامسة الجديدة كلياً وi5 الكهربائية في مصر
الخميس 22 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

الاتحاد الأوروبي يوافق على فرض حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي

قالت بلجيكا بصفتها الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي إن التكتل وافق، اليوم الأربعاء، على فرض الحزمة الثالثة عشرة من العقوبات على روسيا.

 

الاتحاد الأوروبي


وذكرت الرئاسة البلجيكية للاتحاد على منصة إكس للتواصل الاجتماعي: "سفراء الاتحاد الأوروبي اتفقوا للتو من حيث المبدأ على الحزمة الثالثة عشرة من العقوبات ضد العدوان الروسي على أوكرانيا"، ووصفتها بأنها واحدة من أكثر الحزم شمولية التي يوافق عليها التكتل.

 

txt

الاتحاد الأوروبي: أي عمل عسكري في رفح سيؤدي لتفاقم الوضع الإنساني

txt

الاتحاد الأوروبي يشعر بقلق بالغ إزاء مقتل مدنيين في ميراوي وتمديد حكم الطوارئ في أمهرة

 

الاتحاد الأوروبي

 

الاتحاد الأوروبي


وستتضمن الحزمة الجديدة إدراج ما يقرب من 200 كيان وفرد على قائمة العقوبات لكن دون اتخاذ إجراءات جديدة تتعلق بقطاعات بعينها.

 

وسيقر الاتحاد الأوروبي حزمة العقوبات الجديدة رسميا بالتزامن مع الذكرى الثانية لبداية الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير/ شباط.

 

مواد متعلقة

مصر تستعد لإقامة مؤتمر استثمارى كبير بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي

"الفاو" تطلق مشروعاً لتحسين نظام الرقابة على الأغذية في مصر بدعم من الاتحاد الأوروبي

أنصار الله: أجرينا محادثات "بناءة" مع الاتحاد الأوروبي حول الملاحة بالبحر الأحمر

الاتحاد الأوروبي يحذر من الهجوم على رفح.. سيفاقم الوضع الكارثي لـ 1.5 مليون فلسطيني

الاتحاد الأوروبي يستعد لعملية عسكرية في البحر الأحمر

الاتحاد الأوروبي يفتح تحقيقًا واسع النطاق في TikTok
الجريدة الورقية