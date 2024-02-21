جاياردو يُعلن تشكيل النصر لمواجهة الفيحاء اليوم في دوري أبطال آسيا

أعلن لويس كاسترو المدير الفني لفريق النصر السعودي على تشكيلة الفريق النهائية التي سيخوض بها مباراة اليوم ضد الفيحاء، في إطار منافسات دوري أبطال آسيا.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز النصر بهدف دون رد على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، سجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في الدقيقة 81 من عمر المباراة.

وجاء تشكيل النصر لمواجهة الفيحاء على النو التالي:

حراسة المرمى: وليد عبدالله.

الدفاع: على لاجامي- إيمريك لابورت- عبدالإله العمري- عزيز بيهيتش.

الوسط: أوتافيو مونتيرو- عبدالله الخيبري- مارسيلو بروزوفيتش.

الهجوم: أيمن يحيى- ساديو ماني- كريستيانو رونالدو.

وتضم قائمة البدلاء "فارس افندي، محمد العتيبي، محمد قاسم، محمد فتيل، نواف بوشل، سامي النجعي، علي الحسن، عبد المجيد الصليهم، مشاري النمر، عبد العزيز العليوة".

موعد مباراة النصر والفيحاء اليوم والقنوات الناقلة :

ستنطلق مباراة النصر والفيحاء في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة، 9:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 10:00 مساءً بتوقيت أبو ظبي، وستذاع عبر قنوات SSC HD بصوت المعلق فهد العتيبي و beIN Sports AFC HD بصوت المعلق خليل البلوشي.