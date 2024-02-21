أوقاف الفيوم تستعد لاستقبال شهر رمضان بمقاريء القرآن

عقد الدكتور محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، اجتماعًا بحضور مديري الإدارات الفرعية والمفتشين بقاعة مسجد ناصر الكبير بمدينة الفيوم، وعدد من قيادات المديرية.

وتناول اللقاء عددًا من الملفات والقضايا المهمة ومناقشة كل ما يتصل باستعدادات المديرية لشهر رمضان المبارك 1445هـ، بالإضافة إلى متابعة حملة النظافة والتعقيم بالمساجد .

خلال الاجتماع أكد وكيل أوقاف بالفيوم أن الدعوة إلى الله (عز وجل) رسالة، موجها بضرورة التوسع في الأنشطة القرآنية والدعوية خلال شهر رمضان المبارك، مع أهمية المتابعة المستمرة والدقيقة على جميع المساجد بكافة قرى ومراكز المحافظة، والحرص الدائم على تقوية الحس الإيماني من خلال تكثيف الأنشطة القرآنية والدعوية استعدادًا لاستقبال شهر رمضان المبارك، مع المتابعة المستمرة والدقيقة والدورية على جميع المساجد، والالتزام التام بنظافة بيوت الله (عز وجل)، موضحا أن الوزارة وضعت برنامجًا مكثفًا من الآن وحتى نهاية شهر رمضان المبارك، يشمل المقاريء القرآنية والندوات الدعوية على مدار الأسبوعية.

وأضاف وكيل أوقاف الفيوم أن برنامج الوزارة خلال شهر رمضان المبارك يشمل يوم الأحد من كل أسبوع عقب صلاة الظهر انعقاد المقرأة النموذجية، وعقب صلاة العصر انعقاد مقرأة الأئمة غير الأعضاء لجميع الأئمة غير المسجلين أعضاء مقارئ، بينما يشهد يوم الاثنين من كل أسبوع عقب صلاة الظهر انعقاد مقرأة الأعضاء، وكذلك يشهد يوم الجمعة عقب صلاة الجمعة من كل أسبوع مقرأة الجمهور، بالإضافة إلى برنامج ختم القرآن اليومي بالمساجد الكبرى.

مقاريء للقرآن وأنشطة دعوية بمساجد الفيوم على مدار أيام شهر رمضان المبارك

وفي برنامج الأنشطة الدعوية يتم تقديم الخطب والدروس والقوافل ومجالس الإقراء القائمة، يوم الثلاثاء من كل أسبوع عقب صلاة العشاء انعقاد برنامج المنبر الثابت بالتعاون مع الأزهر الشريف، ويوم الخميس من كل أسبوع عقب صلاة العصر انعقاد لقاء الناشئة ومكتبة الطفل، وعقب صلاة العشاء انعقاد مجالس العلم والذكر والصلاة على النبي (صلى الله عليه وسلم)، بالإضافة إلى إقامة أسبوع الدعوة بجميع المساجد الحاصلة على الجودة أيام الأحد والاثنين والثلاثاء عقب صلاة العشاء للأئمة المتميزين، بالإضافة إلى استمرار تنفيذ حملات النظافة العامة والتعقيم والتطهير بالمساجد ودورات المياه بشكل دوري.