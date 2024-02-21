برعاية إنبي والزمالك.. قطاع البراعم ينظم يوماً رياضياً

نظم قطاع البراعم بنادى إنبى اليوم ، كرنفال رياضى مميز أمام فرق البراعم بنادى الزمالك ، وذلك تحت رعاية مجلس إدارة نادى إنبى برئاسة الأستاذ أيمن الشريعى والمهندس حسين لبيب رئيس نادى الزمالك ، فى إطار التعاون المثمر والبناء المتبادل بين الناديين خلال الفترة الماضية.

تضمن الكرنفال الرياضى مجموعة من المباريات الودية بين الفرق مواليد 2012 و 2013 و 2014 ، حيث شهدت المنافسات حالة رياضية رائعة بين جميع الفرق .

وحرص الأستاذ أيمن الشريعى على متابعة اللقاءات الودية خلال اليوم ، مع مصافحة ضيوف نادى إنبى الأجهزة الفنية والإدارية لنادى الزمالك ، مشيداً بدورهم التعليمى فى تنشئة أجيال رياضية تخدم المنتخبات الوطنية مستقبلاً ، موجهاً خالص تقديره وإعتزازه لمجلس إدارة نادى الزمالك والحالة الرياضية الرائعة التى يعيشها النادى خلال الفترة الحالية بما يخدم صالح الرياضة المصرية فى العموم .

فيما توجه كابتن حسين السيد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك والمشرف علي قطاع كرة القدم بالشكر والتقدير لإدارة نادى إنبى علي ما بذلوه من جهد لتنظيم فعاليات اليوم الرياضي، وعلى رأسهم رئيس النادي، والكابتن عماد جابر رئيس قطاع الناشئين والكابتن احمد سمير بيبو المدير الفنى لقطاع البراعم ولكافة العاملين بهذا الصرح الرياضي الكبير .