أيمن الشريعي يكشف كواليس رعاية إنبي لـ بايونيرز

أكد أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي، أن ناديه قام بخوض تجربة التعاون مع نادٍ في الدرجة الثانية منذ موسمين، مشيرا إلى أن الفكرة لابد أن يكون لها أركان من أجل تنفيذها، موضحا أن انتاج ناديه الغزير من الناشئين كان وراء الاتجاه نحو التعاون مع فريق من الدرجة الثانية.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس عبر قناة etc: "نادي إنبي من أفضل الأندية على مستوى قطاعات الناشئين، ونسعى للتوازن بين المصروفات والإيردات وقمنا بتغطية جانب كثير من ذلك، وسوف نصل لهذا الأمر في الموسم المقبل، وهو (الصرف الآمن) في صيف 2025".

وتابع: "عندما توليت نادي إنبي كان هناك لاعبين كثيرين يرحلون عن النادي وبعضهم نعاود شراء عقده مجددًا، لذلك كان لابد من وجود مخرج وتم التعاقد مع نادي آخر تحت مسمى (رعاية) والنادي يكون ملك لأصحابه، وسبق وخضنا تجربة الرعاية مع المصري للسلوم، ثم قمنا بتقييم التجربة واصلاح الأخطاء ثم ابرمنا تعاقد آخر مع بايونيرز، والأمر يتعلق باللاعب ذاته الذي سينتقل لنادي آخر وسيتواجد في مكان مختلف بعيدًا عن النادي الذي تربي فيه".

وأوضح: "الأمر لم يكن متعلق باللاعبين فقط، بل المدربين أيضا، وبعدما حصلنا على الخبرة، فريق بايونيرز كان يتواجد فيه عمرو فهيم والذي تم تكليفه للعمل مدير فني ومعه أحمد عبدالظاهر مدرب عام، وبعدما اكتسب فهيم الخبرات تم تعيينه مدربا عاما مع نادي إنبي مع السيد ياسين، بينما أحمد عبدالظاهر اصبح مديرا فنيا لـ بايونيرز".

وأضاف: "قمنا باستعادة لاعبين من بايونيرز في الميركاتو الشتوي بعد تأهيلهم بشكل جيد، وهم ثنائي في خط الدفاع، وبعد تأهيلهم جيدًا في المصري بالسلوم ثم بايونيرز، تم استعادتهم مجددًا لصفوف الفريق".

وأكد: "تجربة المصري بالسلوم كان لها بعض الأخطاء، وتم الاستفادة منها مطلقا، لذلك لم نكرر الأمر في بايونيرز، وقمنا بالحصول على الرعاية كاملة وتحديد الملاعب والتدريب والمباريات الودية والاحمال والمدربين وكل شئ، الأمر مختلف تمامًا، والنادي الذي يخوض تلك التجربة يكون متقبل فكرة التطوير".

وأردف: "النادي الأهلي يبحث عن البطولات لذلك الأمر سيكون مختلفا عن تجربتنا ولا يوجد نادٍ يبحث عن المنافسة سوف يعتمد على عدد كبير من قطاع الناشئين، ولائحة نادي انبي مثلا لها معايير مختلفة، ويتم منح لاعبين المكافأت في حالة التطور.. ونادي إنبي يمتلك 17 لاعبًا من أبناء النادي في الفريق الأول منهم 13 لاعب بأعمار مختلفة شارك في مباريات رسمية".

واستطرد: "لدينا حسبة مختلفة عن الأهلي، نريد في نادي إنبي أن يكون لدينا فريقين مع نهاية الموسم الجاري بنفس القوة، وعندما يتم الحصول على رعاية أي فريق يتم امداده باللاعبين الشباب وتحمل مصاريف، وهناك قرارات وتعهدات في ملف الرعاية، لا نعطي أي فلوس لـ بايونيرز، لكن هناك بعض اللاعبين الذين يتواجدون في النادي يكون هناك استفادة مالية للناديين، وهدفنا الاساسي كان الاحتفاظ بالمواهب".

وأشار إلى أن الشراكة مع بايونيرز سوف تجعلهم أيضا يستفيدوا ماليا، بحسب بيع اللاعبين وتحقيق استفادة مالية، وقمنا بعمل عقد رعاية مختلف، وفي الصيف القادم سوف يتم اكمال نواقص الفريق من بايونيرز والعناصر جاهزة فنيا في الوقت الحالي، وبعد انتهاء مسابقة القسم الثاني سوف يخضعون للمعايشة في الفريق الأول. كما أنه لم يحدث أي نقاش مطلقًا مع الأهلي حول تطبيق الفكرة، والعلاقة جيدة مع الأهلي.