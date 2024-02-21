عاجل
ضياء رشوان: كلمة مصر أمام العدل الدولية ركزت مذابح إسرائيل في المرحلة الحالية سخرية إيلون ماسك من التحقيقات مع نجل بايدن حركة فتح: مرافعة مصر أمام محكمة العدل "وقفة عز وعروبة" (فيديو) موعد انطلاق امتحانات أبنائنا في الخارج للفصل الدراسي الثاني 2024 في الصميم.. دفاع الحكومة الفلسطينية يُثمن مرافعة مصر أمام محكمة العدل (فيديو)
الأربعاء 21 فبراير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

إسماعيلي 2005 يخسر أمام إنبي في دوري الجمهورية

فريق الإسماعيلي مواليد
فريق الإسماعيلي مواليد 2005

خسر فريق الإسماعيلي مواليد 2005 من إنبي بهدفين مقابل لاشيء في المباراة التي أقيمت عصر اليوم على ملعب الأخير في إطار مواجهات المرحلة الثانية من بطولة دوري الجمهورية.

txt

الإسماعيلي 2003 يفوز علي بلدية المحلة في دوري الجمهورية

بدأ الإسماعيلي بتشكيل مكون من

حراسة المرمى: محمد عبد الفتاح

خط الدفاع: عمر طارق و يوسف عبدالله و محمد عاطف شيحة و هاني بطرس

خط الوسط: عبد الرحمن كتكوت و أحمد صابر و محمد لطفي و عمر القط و بيدو حسن

خط الهجوم: محمود سنجاري

يقود الفريق جهاز مكون من

أيمن خليل مدير فني و شريف عمارة مدرب عام و صلاح حسن مدرب حراس مرمى و إبراهيم أبو المجد أخصائي علاج طبيعي و محمد نجيب إداري

الجريدة الورقية