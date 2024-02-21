أول مارس ..الزراعة تطلق معرض للسلع الغذائية بأسعار مخفضة

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن افتتاح معرض لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة فى اول مارس المقبل استعدادا لشهر رمضان المبارك.



أكد أحمد ابو الحسن مدير عام التسويق و المنافذ بوزارة الزراعة ان المعرض سيوفر السلع الاساسية من لحوم و دواجن و ياميش و الأرز و الزيت ، بأسعار مخفضة من ٢٥% ل ٣٠ % وذلك بالتعاون مع عدة قطاعات من الوزارة اهمها الإصلاح الزراعي و قطاع الثروة الحيوانية و بعض شركات القطاع الخاص .



و اشار أبو الحسن في تصريحا خاص للوفد انه سيتم طرح ياميش رمضان بتخفيضات تصل إلى ٣٠ % و اللحوم بأسعار من ٣٢٠ جنيها إلى ٣٥٠ جنيها .



وأضاف ان باقي السلع الاساسية التي يحتاجها المواطن سيتم توفيرها جميعا بأسعار مخفضة تصل إلى ٢٥% ، مشيرا إلى ان المعرض سيتواجد هذا العام بموقع الزراعة المحمية بشارع نادي الصيد بمنطقة الدقي و يستقبل المواطنين حتي انتهاء شهر رمضان .

و أكد سعيد صالح، مستشار وزير الزراعة، إن المعرض سيكون أكبر معرض للسلع الغذائية في الدقي لإتاحة السلع بأسعار مخفضة أمام المواطنين قبل شهر رمضان المبارك، حيث يتم عرض أكثر من 200 سلعة.

وأضاف صالح أن حوالى 55 عارضًا مشتركًا في مبادرة “خير مزارعنا لأهالينا” يعرضون سلعهم بأسعار مخفضة للمواطنين، مشيرًا إلى أن نسبة التخفيضات على السلع تتراوح من 20 لـ40%.

و كثفت وزارة الزراعة حملاتها للتفتيش والمرور على الأسواق والمحلات ومنافذ بيع وتداول اللحوم ومنتجاتها، كذلك المطاعم، بالتنسيق مع الجهات المعنية لضبط أي مخالفات، كذلك التأكد من سلامة المنتجات وصلاحيتها للاستخدام الآدمي استعدادا لاستقبال شهر رمضان المبارك.

