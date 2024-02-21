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الأربعاء 21 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ثلاث ميداليات لسموحة في بطولة الجمهورية للتايكوندو

تايكوندو سموحة يحصد
تايكوندو سموحة يحصد ثلاث ميداليات في بطولة الجمهورية

ضمن فاعليات بطولة الجمهورية للتايكوندو كروجي لمرحلة تحت 17 سنة والدرجة الأولى رجال والتي أقيمت ببورسعيد خلال الفترة من 15 فبراير إلى 18 فبراير  2024 نجح فريق سموحة للتايكوندوللدرجة الأولى على كأس المركز الثالث و ترتيب عام على مستوى الجمهورية 

واللاعبين المحققين للمراكز من الأول إلى الثالث هم : عبد الرحمن محمد فوزى" المركز الأول والميدالية الذهبية و محمد هشام هناء حافظ" المركز الثانى والميدالية الفضية اللاعب"يوسف محمود"  المركز الثالث والميدالية البرونزية 

ويضم الجهاز الفني و الإداري :المدير الفني كابتن"محمد مجدى" ، المدرب العام كابتن"محمد الشافعى" ، المدربين : كابتن" عبد الله مغربى" ، كابتن"حمدى السيد" ، إداري الفريق كابتن"أحمد مجدى" .

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