بوادر انفرجة فى مفاوضات مصر لوقف الحرب.. وغدا اجتماع بباريس

تواصل مصر جهودها لوقف الحرب فى غزة بشكل نهائى وإنهاء صفقة الأسرى بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الصهيونى عبر اجتماعات مكوكية مع وفد حركة المقاومة حماس، فيما أكدت المصادر أن الولايات المتحدة تدرك بأن إسرائيل ستواجه بركان الغضب وتفجر الأوضاع وخروجها عن فى شهر رمضان خاصة فى القدس والضفة وإمكانية تفجر الوضع مع لبنان.

وكشفت صحيفة هآرتس العبرية لأول مرة منذ أسابيع عن انفراجة محتملة فى إمكانية التوصل لاتفاق يشمل صفقة تبادل الاتصالات الأمريكية مع إسرائيل أسفرت عن هذا التقدم الملحوظ وهناك تفاؤل حذر فى إسرائيل.

وأكد مراقبون من مفاوضات القاهرة أن المحادثات ستركز على نسبة عدد الأسرى الفلسطينيين مقابل كل إسرائيلى ومدة وقف إطلاق النار. وأكدت القناة 13 العبرية أن هناك تفاؤلا حذرا لدى إسرائيل بعد إبلاغها خلال من قبل مصر وقطر أن هناك تحولًا فى موقف حماس بشأن المفاوضات.

وأعلنت الإذاعة العبرية العامة انعقاد قمة أخرى من المفاوضات غدا الجمعة فى العاصمة الفرنسية باريس وسيعتمد قرار إرسال الوفد الإسرائيلى إلى باريس من عدمه إلى حد كبير على مدى تقدم المحادثات بين المصريين ووفد حماس الذى يتواجد فى القاهرة ويضم كبار مسئولى الحركة على رأسهم إسماعيل هنية.