رئيس حكومة تونس يؤكد أهمية التنسيق بين الأطراف المعنية لزيادة حجم الاستثمارات

أكد رئيس الحكومة التونسي أحمد الحشاني اليوم الأربعاء على أحكام التنسيق بين جميع الأطراف المعنية لزيادة حجم الاستثمارات لتعزيز النمو الاقتصادي في بلاده.

وجاءت تصريحات رئيس الحكومة التونسية خلال رئاسته للاجتماع الثالث للمجلس الأعلى للاستثمار لعام 2024 بحضور محافظ البنك المركزي التونسي الجديد فتحي زهير النوري، وذلك وفقا لبيان للحكومة التونسية.

وتناول الاجتماع متابعة تنفيذ القرارات السابقة للمجلس الأعلى للاستثمار، كما تمت الموافقة على جملة من الحوافز لدعم المشاريع الاستثمارية.