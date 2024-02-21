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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

رئيس حكومة تونس يؤكد أهمية التنسيق بين الأطراف المعنية لزيادة حجم الاستثمارات

رئيس الحكومة التونسي
رئيس الحكومة التونسي أحمد الحشاني

أكد رئيس الحكومة التونسي أحمد الحشاني اليوم الأربعاء على أحكام التنسيق بين جميع الأطراف المعنية لزيادة حجم الاستثمارات لتعزيز النمو الاقتصادي في بلاده.

 

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وجاءت تصريحات رئيس الحكومة التونسية خلال رئاسته للاجتماع الثالث للمجلس الأعلى للاستثمار لعام 2024 بحضور محافظ البنك المركزي التونسي الجديد فتحي زهير النوري، وذلك وفقا لبيان للحكومة التونسية.

 

وتناول الاجتماع متابعة تنفيذ القرارات السابقة للمجلس الأعلى للاستثمار، كما تمت الموافقة على جملة من الحوافز لدعم المشاريع الاستثمارية.

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