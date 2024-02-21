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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

تونس وسوريا تؤكدان متانة العلاقات والعزم المشترك على استئناف التعاون الثنائي

تونس وسوريا
تونس وسوريا

أكد وزير الداخلية التونسي كمال الفقي، اليوم الأربعاء، والسفير السوري لدى تونس محمد محمد، على متانة العلاقات التاريخية بين البلدين والعزم المشترك على استنئاف التعاون الثنائي خاصة إثر عودة العلاقات الدبلوماسية.

 

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واستقبل وزير الداخلية التونسي بمقر الوزارة السفير السوري لدى بلاده، وذلك في إطار التحضير للمباحثات الثنائية المرتقبة بين الفقي ونظيره السوري اللواء محمد خالد الرحمون بمناسبة مشاركته في أعمال الدورة الـ 41 لمجلس وزراء الداخلية العرب الذي سيعقد في تونس خلال شهر فبراير الجاري..وذلك وفقًا لبيان للداخلية التونسية.

واستعرض الجانبان، تعزيز التعاون في العديد من المجالات والسبل الكفيلة للارتقاء بها خدمة لمصلحة الشعبين الشقيقين.

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