أستاذ قانون دولي: مصر قدمت للعدل الدولية أدلة دامغة تدين جرائم إسرائيل

قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي، إن الدبلوماسية المصرية هي الأولى في التاريخ منذ عهد رمسيس الثاني الذي وقع معاهدة سلام بين مصر والحثيين بعد معركة قادش.

وأضاف، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج "صالة التحرير" على قناة "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، أن لجوء مصر لمحكمة العدل الدولية اليوم هو مرآة تعكس مبادئ القانون الدولي، وهو أمر مهم لجانب جمهورية مصر العربية، حسب تأكيده؛ وذلك لأن قضاة المحكمة ينظرون إلى مصر تحديداً وليس إلى دول أخرى.

وأشاد الدكتور أيمن سلامة بمرافعة المحامية ياسمين موسى ممثلة الدولة المصرية، قائلًا إن المحامية ياسمين تحدثت بلغة القانون المستندة إلى وقائع وأدلة دامغة.

وأشار إلى أن مصر كانت قد تقدمت بمذكرتين قانونيتين قبل نحو عام بالأدلة الدامغة التي تثبت أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب انتهاكات جسيمة في فلسطين المحتلة منذ عام 1967، وأعلن الممثل المصري أن الاحتلال العسكري غير شرعي وأن عواقب الاحتلال خطيرة.

وأضاف أنه تقدم بتوصية إلى المحكمة لإنهاء الاحتلال لأنه يشكل تهديداً مباشراً لحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، مشيرًا إلى أن العلاقات بين دولتي السلام وإسرائيل لن تكون كما كانت عليه بعد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، متوقعاً أن المحكمة قد لا تصدر رأيها قبل عامين.