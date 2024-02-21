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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

وزير الاتصالات القطري يؤكد أهمية تمكين الشركات الصغيرة

السيد محمد بن علي
السيد محمد بن علي المناعي وزير الاتصالات القطري

أكد وزير الاتصالات وتكنولوچيا المعلومات القطري، محمد بن علي المناعي، الأولوية التي توليها الوزارة لرفع قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة في التحول الرقمي.

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 بما يمكنها من تحسين كفاءتها التشغيلية ومرونتها وتعزيز مساهمتها في نمو الاقتصاد الرقمي. وشدد سعادته، في كلمة خلال حفل الإعلان عن الفائزين بجائزة قطر للأعمال الرقمية 2023، على أهمية دور الشركات الصغيرة والمتوسطة كمحرك رئيسي للنمو، مشيرا إلى حرص وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تمكينها، عبر رحلات التحول الرقمي، من تحسين كفاءتها ومرونتها.

ونوه بمساهمة هذه الشركات بشكل كبير في خلق فرص العمل، حتى باتت تشكل أيضا محركات للنمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية، مبرزا أن جائزة قطر للأعمال الرقمية تعتبر مبادرة لتقدير جهود رواد التحول الرقمي بدولة قطر، ولتعزيز مساهماتهم في دفع عجلة التطور الاقتصادي والاجتماعي.

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