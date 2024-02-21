أجهزة لاب توب لطلاب جامعة قناة السويس من ذوي الهمم

قامت مديرية التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، تحت رعاية د. نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي، اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، د. ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، وبتنسيق من د. أحمد عبد الرحمن وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، بتنظيم احتفالية لتوزيع ١٥ جهاز لاب توب لذوي الهمم البصرية من طلبة جامعة قناة السويس والمتفوقين علميًّا، وتقديم مكافأة مالية لهم.

كما تضمن الاحتفال معرضًا للأسر المنتجة يشمل، (أثاث- هاند ميد- شغل سيناوي- مشغولات يدوية- مستلزمات رمضان).

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، بضرورة رعاية وتأهيل أصحاب الهمم وتوفير الدعم الكامل لهم في كافة المجالات.