إيجل هيلز تطلق شركة بناء البحرين برأسمال 4 مليارات دولار

وقعت شركة إيجل هيلز إنترناشونال للاستثمار والتطوير العقاري، ومقرها أبوظبي، اتفاقية تعاون مشترك لتأسيس شركة التطوير العقاري الجديدة "بناء البحرين" ضمن شراكة استراتيجية بين القطاع الخاص بالبحرين ودولة الإمارات، برأس مال أربعة مليارات دولار، بحسب بيان نقلته وكالة أنباء البحرين الرسمية، الأربعاء.



ستعمل الشركة الجديدة على دعم المشاريع العقارية المبتكرة والتحويلية عبر تطويع شراكاتها التجارية مع مؤسسات القطاع الخاص وشركة البحرين للاستثمار العقاري (إدامة)، الذراع العقارية لشركة ممتلكات البحرين القابضة (ممتلكات)، صندوق الثروة السيادي لمملكة البحرين، وفقا للبيان.



وذكر البيان، أنه من خلال هذه الصفقة الاستراتيجية، ستصبح شركة "بناء البحرين" هي الشركة الرائدة في مجال التطوير العقاري على الصعيد المحلي، كونها تمتلك محفظة تضم مشاريع عقارية بارزة تنتشر في عدة مواقع استراتيجية في المملكة تقع في كل من محافظة العاصمة، ومحافظة المحرق، والمحافظة الشمالية والمحافظة الجنوبية.

وأضاف أن شركة بناء البحرين تسعى لمساهمة في دفع عجلة التنمية على المدى البعيد بما يتماشى مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030، وذلك بفضل حزمة مشاريعها المميزة مع إنشاء مشاريع متعددة الاستخدامات للأغراض السكنية والتجارية والترفيهية.

وبناءً على رؤية شركة بناء البحرين، فإن هذا المشروع المشترك يسعى لخلق فرص عمل للشباب البحريني ضمن هذا القطاع وقطاعات أخرى متعددة تشمل قطاعي الضيافة والرعاية الصحية. كذلك سوف يكون للمشاريع التي ستنتج عن هذا التحالف الأثر الإيجابي على القطاع السكني للبحرينيين والمقيمين على حد سواء بما ستوفره من مدن سكنية تناسب كافة شرائح المجتمع.

وتعتبر شركة إيجل هيلز إنترناشونال، التي يقودها رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار، من أكبر شركات التطوير العقاري، حيث أن لديها مشروعات في عدة دول من بينها الإمارات، ومصر، والأردن، وأثيوبيا، والمغرب، وألبانيا، وصربيا، كما أنها تتولى حاليا تطوير "مراسي البحرين"، وهو مشروع سكني وتجاري فاخر يقع في جزيرة ديار المحرق بمملكة البحرين.

