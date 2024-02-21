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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

أسعار الحديد في الأسواق اليوم الأربعاء

الحديد
الحديد

 استقرت أسعار الحديد في الأسواق والمصانع المصرية خلال تعاملات، اليوم الأربعاء، ليتراوح متوسط سعر طن الحديد ما بين 55000 و50000 جنيه للطن، وهذه الأسعار استردشادية تخضع للزيادة والنقصان.

 

 أسعار الحديد

 

 وتقدم لكم " بوابة الوفد " تحديثًا يومياً لأسعار الحديد في الأسواق المحلية على حسب أسعار كل شركة، أو مصنع للحديد في السوق المصرية، وإليكم آخر أسعار الحديد.

 

 

أسعار الحديد في مصر: 

 

أسعار الحديد

 

سجل متوسط سعر حديد عز 55 ألف جنيه للطن، وبلغ سعر حديد المصريين مستوى 63 ألف جنيه للطن، وحديد العتال نحو 53 ألف جنيه للطن.

بينما بلغ سعر حديد عطية عند مستوى نحو 52 ألفًا و500 جنيه للطن، ووصل سعر حديد المعادي إلى 52 ألف جنيه للطن.

وحققت أسعار حديد بشاي 54 ألف جنيه للطن، وسجَّلتْ متوسط أسعار حديد سرحان 52 ألف جنيه للطن، وبلغت أسعار حديد مصر ستيل عند مستوى 51 ألف جنيه للطن.

وسجلت أسعار حديد العشري عند مستوى سعر 50 ألف جنيه للطن، وحققَّ متوسط سعر حديد الكومي 52 ألف جنيه للطن.

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