إيطاليا تعتقل 12 شخصا على خلفية رحلات مهاجرين بقوارب سريعة من تونس

قالت الشرطة الإيطالية، يوم الأربعاء، إنها ألقت القبض على 12 يشتبه في تورطهم في تهريب البشر للاشتباه في تنظيم عمليات نقل عالية السرعة لما لا يقل عن 73 مهاجرا غير شرعي من تونس إلى أوروبا.

وأضافت الشرطة في بيان لها، أن طيارين خبراء أداروا القوارب السريعة التي تعبر من تونس إلى مارسالا في صقلية بين يونيو وسبتمبر من العام الماضي، ووصفتها بأنها "رحلات لكبار الشخصيات".

وأشار البيان، إلي إن المهربين نقلوا مجموعات صغيرة نسبيا تصل إلى 20 شخصا في كل رحلة من الرحلات الأربع، مقابل رسوم تصل إلى 6000 يورو (6500 دولار) للشخص الواحد.

وقال مسؤول مطلع إن الرحلة، على متن سفينة مزدحمة وأقل صلاحية للإبحار، ستكلف عادة أقل من 1000 يورو لكل مهاجر.

واتخذت إيطاليا وحكومات أوروبية أخرى، موقفا متشددا بشكل متزايد بشأن الهجرة في السنوات الأخيرة وسط تزايد أعداد الوافدين من طالبي اللجوء والمهاجرين غير الشرعيين.

وتظهر بيانات الاتحاد الأوروبي أن أقل من 100 ألف مهاجر غير شرعي وصلوا إلى أوروبا في عام 2020، لكن هذا العدد ارتفع إلى 250 ألف العام الماضي.

وتم اعتقال ستة تونسيين وستة إيطاليين في إطار تحقيق بتنسيق من قبل هيئة الشرطة الأوروبية يوروبول ووحدة الشرطة الإيطالية لمكافحة المافيا.

وتعرف المحققون على ضابط شرطة تونسي سابق باعتباره رئيس منظمة الاتجار بالبشر.

كما احتجزت 19 مهاجرا غير شرعي واعتقلت ثمانية مشغلي قوارب تونسية العام الماضي خلال الجزء الأول من التحقيق.

كما اتُهم أربعة من أفراد طاقم القارب بإطلاق قنابل بحرية على سفينة عسكرية أثناء محاولتهم التهرب من القبض عليهم من قبل السلطات.



وتظهر بيانات وزارة الداخلية أنه منذ بداية العام، وصل 4247 مهاجرا غير شرعي إلى الشواطئ الإيطالية.

ويقل ذلك من أكثر من 12500 في نفس المرحلة من عام 2023، عندما سجلت إيطاليا ضغطا غير مسبوق،من عدد الأشخاص الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا.

حلت تونس محل ليبيا كنقطة انطلاق رئيسية في شمال أفريقيا للأشخاص الفارين من الفقر والصراع في أماكن أخرى في أفريقيا وفي جميع أنحاء الشرق الأوسط على أمل حياة أفضل في أوروبا.