الكويت تطلق حملة لتوزيع 15 ألف طرد غذائي وصحي بغزة

أطلقت جمعية الهلال الأحمر الكويتي، اليوم الأربعاء، حملة توزيع 15 ألف طرد غذائي ومواد صحية على الأسر النازحة في غزة، إذ يعيش النازحون ظروفاً إنسانية صعبة.



وقال مدير لجنة تسلم المساعدات في السلطات الصحية الفلسطينية بقطاع غزة إبراهيم الفرا إن الحملة التي أطلقتها جمعية الهلال الأحمر الكويتي ستساهم في تخفيف معاناة آلاف الأسر النازحة في مراكز الإيواء ومخيمات النازحين الفلسطينيين جنوبي القطاع، مشيرا إلى أن الطرد الغذائي والصحي يكفي الأسرة 10 أيام، مبيناً أن التوزيع سيشمل أيضاً الطواقم الطبية العاملة في وزارة الصحة الفلسطينية.



وأكد رئيس جمعية "وافا لتنمية وبناء القدرات"، المنفذة للمشروع أهمية المشاريع الإغاثية المقدمة من الجمعية، خاصة أن عدد النازحين وصل في المنطقة الجنوبية إلى نحو مليون و300 ألف نازح يعيشون تحت ظروف إنسانية صعبة.



وكانت جمعية الهلال الأحمر الكويتي قد أرسلت آلاف الأطنان من المساعدات الإغاثية والإنسانية والطبية وسيارات الإسعاف لقطاع غزة عبر الجسر الجوي الإغاثي الكويتي، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من المشاريع الإغاثية بشرائها من السوق المحلية؛ كمشروع توزيع أكياس الدقيق ورغيف الخبز، وتوفير وجبات ساخنة لآلاف النازحين منذ بدء العدوان على القطاع.

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