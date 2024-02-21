توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان لأهالي قرية حانوت في الشرقية

ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية..

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، عن تقديم الخدمة الطبية بالمجان لعدد 2600 مواطن من أهالي قرية حانوت التابعة لرئاسة مدينة كفر صقر تنفيذاً لمبادرة حياه كريمة والتي أطلقها الرئيس "عبد الفتاح السيسي" رئيس الجمهورية، وذلك من خلال قافلة طبية علاجية شاملة نظمتهما مديرية الشؤون الصحية لتقديم خدمة طبية متميزة وصرف العلاج اللازم بالمجان للمواطنين من أبناء القرية.

أوضح الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن القافلة الطبية قامت بتوقيع الكشف الطبي وإجراء التحاليل والفحوصات اللازمة وصرف العلاج بالمجان لأهالي القرية وسط تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وإتباع أساليب مكافحة العدوى، مشيراً إلى أنه تم تحويل 23 حالة مرضية تحتاج لإجراء عمليات جراحية للمستشفيات التابعة لمديرية الشؤون الصحية لتلقي أوجه الرعاية الطبية والعلاجية.

أشار وكيل وزارة الصحة إلي أن القافلة الطبية ضمت العديد من التخصصات الطبية (الباطنة، القلب والأوعية الدموية، الجراحة العامة، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الجلدية والتناسلية، تنظيم أسرة، الأنف والأذن والحنجرة، المسالك البولية، الرمد، الروماتيزم والتأهيل، الأسنان" وتم تخصيص ٢ عيادة لتخصصات "الباطنة والأطفال" لخدمة الأهالي بالإضافة إلى إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط وصرف العلاج اللازم لأبناء القرية بالمجان.

وأضاف وكيل وزارة الصحة أنه تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية للأهالي لتوعيتهم بطرق الوقاية من انتشار الأمراض الفيروسية، بالإضافة إلى تنفيذ ندوات توعوية عن الكشف المبكر لأورام الثدي ودعم صحة الأم والجنين.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد قام بزيارة لمستشفيات جامعة الزقازيق وذلك للإطمئنان علي الحالة الصحية لمصابي حادث تصادم اتوبيس يقل طلاب احدي الجامعات الخاصة بسيارة نقل وذلك بطريق جنيفه اتجاه السويس أعلي الطريق الإقليمي والذي أسفر عن وفاة 6 طلاب وإصابة 9 أخرين تم نقلهم لتلقي العلاج اللازم بمستشفي العاشر الجامعي ومستشفيات جامعة الزقازيق .

اطمأن المحافظ على المصابين واطلع على التقارير الطبية الخاصة بهم وتبين إصابتهم بجروح متفرقة ما بين سحجات وكسور وكدمات بالوجه والفخذين واشتباه بنزيف بالمخ والبطن وجميعهم تحت الملاحظة الطبية ليؤكد المحافظ على إدارة المستشفى بتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية اللازمة للمصابين وعدم مغادرتهم المستشفى الا بعد تحسن حالتهم الصحية وتماثلهم للشفاء.

وكان محافظ الشرقية قد اصدر تعليماته لوكيل وزارة التضامن الاجتماعي بسرعة إنهاء إجراءات صرف الإعانات العاجلة لأسر الضحايا والمصابين طبقاً للوائح والقوانين المنظمة في هذا الشأن , معرباً عن خالص تعازيه ومواساته لأسر ضحايا الحادث داعياً المولي عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

رافق المحافظ في الزيارة الدكتور إيهاب الببلاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد عناني عميد كلية الطب، والدكتور وليد ندا المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة الزقازيق.

كما شهد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بدء انطلاق فعاليات مبادرة الكشف المبكر عن فيروس سي لطلاب الصف الأول الإعدادي بمدرسة السادات الإعدادية بنين التابعة لإدارة غرب الزقازيق التعليمية، وذلك استكمالاً لتنفيذ مبادرة الرئيس "عبد الفتاح السيسي" 100 مليون صحة بمحافظة الشرقية للوصول لمجتمع صحي وسليم خالٍ من الأمراض في حضور المهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة، وعلي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور رضا الديب مدير عام فرع هيئة التأمين الصحي بالشرقية، والدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، والمهندس علي الصناديلي رئيس مركز ومدينة الزقازيق، ويسري راشد رئيس حي أول، وشعبان أبو الفتوح رئيس حي ثان الزقازيق.

أوضح محافظ الشرقية أن الحملة تستهدف إجراء الكشف الطبي على 165 ألف و917 طالب وطالبة بعدد 1460 مدرسة إعدادية (عام – خاص – أزهر) بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة للقضاء على فيروس سي وللحفاظ على مصر خالية من المرض، مشدداً على التطبيق الحاسم للإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء الحملة حفاظًا على صحة وسلامة الأطقم الطبية وأبنائنا التلاميذ بمدارس المحافظة.

وأضاف محافظ الشرقية، أنه تم إعداد خطة عمل بالتنسيق بين فرع هيئة التأمين الصحي ومديرية التربية والتعليم والجهات المعنية لضمان نجاح تنفيذ المبادرة ولتحقيق المستهدف منها، مشيراً إلى أنه تم التنبيه على رؤساء المراكز والمدن والوحدات المحلية القروية بتيسير الإجراءات ومرافقة الحملة بالقرى والتوابع والعزب للوصول إلى جميع المدارس الإعدادية بنطاق دائرة المحافظة.

ومن جانبه أوضح الدكتور رضا الديب مدير عام فرع هيئة التأمين الصحي بالشرقية، أن الهيئة قامت بوضع خطة عمل لمسح تلاميذ الصف الأول الإعدادي بالمدارس ليتم إرسال نتيجة الحالات السلبية لعيادة التأمين الصحي والإيجابية بمظروف مغلق لمنسق الحملة للتواصل مع أولياء الأمور وإبلاغهم بنتيجة السحب لأبنائهم من خلال الفرق الطبية المشاركة في تنفيذ الحملة والبالغ عددها 21 فريق وتتكون من طبيب وممرض وفنى معمل ومدخل بيانات لتسجيل بيانات الطلاب وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم مشيرًا إلى أنه سيتم استقبال الطلاب المصابين بالالتهاب الكبدي (فيروس سي) والمكتشفين بالحملة بلجان الكبد الثلاث التابعة للفرع بالزقازيق وبلبيس وههيا.

بينما أضاف علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم، أن هذه المبادرة تأتى استكمالا للمبادرة الرئاسية 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي حيث تستهدف تخريج جيل خالٍ من الأمراض وكذلك القضاء على العادات غير الصحية من خلال مبادرات هادفة وحملات توعوية بالتعاون بين فرع التأمين الصحي بالمحافظة ومديرية التربية والتعليم، لافتاً إلى ضرورة استمرار توعية المواطنين وأولياء الأمور بأهداف المبادرة وذلك بهدف الوصول إلى مصر خالية من فيروس سي.